Authentic Brands Group, la compañía que posee los derechos de imagen de Elvis Presley, ha sacudido una de las industrias más famosa s y excéntricas de Las Vegas: el de las bodas exprés oficiadas por dobles de El Rey del Rock .

Según revela Las Vegas Review-Journal, la firma de gestión de marcas ha enviado cartas de cese y desistimiento a las capillas de Las Vegas que usan la imagen de Elvis en ceremonias temáticas, como las populares bodas exprés .

Todo el que esté familiarizado con La Ciudad del Pecado, ya sea por un viaje de placer o por alguna película de H ollywood, sabe que la imagen de Elvis está estrechamente ligada a estas bodas tan peculiares , por lo que no es de extrañar que los dueños de las capillas estén preocupados. En AP News:

Algunos dicen que la medida podría diezmar su negocio . “Somos una empresa familiar y ahora nos encontramos con los perros grandes”, dijo Kayla Collins, quien opera LasVegasElvisWeddingChapel.com y Little Chapel of Hearts con su esposo. “Esto es lo que nos da de comer . No lo entiendo”.