Ilustración : NASA/JPL-Caltech/T.Pyle.

Se la conoce como estrella de Boyajian o estrella de Tabby y lleva años dando guerra a los astrónomos por sus abruptos e impredecibles cambios de brillo. Los cambios son tan raros que se llegó a teorizar que los causaba algún tipo de enorme es tructura artificial alrededor de la estrella. Ahora conocemos un nuevo dato muy esclarecedor sobre esta misteriosa estrella: no está sola.



KIC 8462852, que es como se la conoce por su nombre técnico, forma parte de un sistema binario. Le estrella principal es la que conocemos, que ahora se llamará KIC 8462852 A. Tiene una masa de alrededor de 1,36 veces nuestro Sol, y un tamaño 1,5 veces el de nuestra estrella. La segunda estrella es una pequeña enana roja que llevará la denominación KIC 8462852 B.

¿Cómo es posible que no hayamos reparado en que había una segunda estrella en ese sistema? En realidad sí que la habíamos visto, pero pensábamos que era una estrella independiente. Desde 2016m, un equipo de astrónomos de la Universidad de Arizona dirigido por Logan Pierce ha tratado de averiguar si realmente esa segunda estrella formaba parte de la de Tabby o no, y por fin lo han conseguido. Tras cinco años analizando concienzudamente los datos de la estrella de Tabby, el equipo ha publicado sus resultados en la revista The Astrophysical Journal.

Resulta que la estrella de Tabby tiene una compañera, pero muy distante. La órbita de KIC 8462852 B es extraordinariamente elíptica y ambas estrellas están separadas por una distancia media de 880 unidades astronómicas. Eso son 880 veces la distancia media que separa a nuestro planeta del Sol. Por eso hasta ahora no se había considerado a ambas estrellas como pertenecientes al mismo sistema.

¿Por qué es relevante la existencia de una segunda estrella? Porque puede explicar los cambios de brillo de la estrella de Tabby. KIC 8462852 B no puede alterar por sí sola el brillo de su compañera, ni mucho menos disminuirlo, pero la existencia de una estrella compañera explicaría la presencia de grandes nubes de polvo, que es hasta ahora la principal hipótesis para explicar los cambios de brillo de KIC 8462852 A.

Cuando un planeta pasa por delante de su estrella apenas hace descender su brillo un 1%, y lo hace de manera regular. El brillo de la estrella de Tabby ha llegado a desplomarse un 20%. Nubes irregulares de polvo y rocas sí que podrían explicar estos cambios de brillo tan abruptos, pero hasta ahora no había ninguna causa probable que explicara la presencia de estas nubes. KIC 8462852 B sí que puede causar las perturbaciones gravitacionales necesarias para remover materia alrededor de KIC 8462852 A.

Por supuesto, la hipótesis de una megaestructura alienígena tremendamente irregular sigue en pie, solo que ahora tiene que lidiar con otra estrella que pasa por ahí de vez en cuando. Aún quedan muchas mediciones por hacer antes de comprender del todo las interacciones en este curioso sistema, ahora sistema binario. [The Astrophysical Journal vía Science Alert]