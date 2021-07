La fiebre de la reventa llega ya a la nueva Steam Deck de Valve

By

La nueva consola portátil que anunció hace unos días Valve, la Valve Steam Deck, aún no ha salido al mercado . Pero ya es posible inscribirse para tener la oportunidad de comprar una en el futuro, y algunos usuarios están tratando de hacer el agosto vendiendo su reserva por cientos de dólares.

La primera vez que se presentó al mundo la Steam Deck fue el pasado 15 de julio, pero no fue hasta ayer cuando Valve empezó a permitir que la gente se pudiese regis trar para comprar una mediante el pago de una reserva de 5 dólares . Este dispositivo permitirá jugar a muchos de los títulos de Steam en cualquier lado, ya que cuenta con un hardware verdaderamente potente . El modelo base tiene un precio de partida de 400 dólares .

Durante la primera hora d el 16 de julio, después de que Valve comenzase a aceptar los registros, todo colapsó y la gente se topó con mensajes de error y fallo s en los servidores. Con el tiempo, las cosas se solucionaron y todo volvió a la normalidad , pudiendo realizarse de nuevo sin problemas los registros para comprar una Steam Deck.

Pero i ncluso a pesar de que todo se había calmado y de que era necesario pagar una tarifa de registro de 5 dólares , nada de esto ha impedido que se comenzase a revender las consolas , lo que ha provocado que eBay se haya llenado de ofertas para hacerse con una Steam Decks a precios desorbitados .

Muchos de estos anuncios afirman ser preventas o pedidos anticipados que ya han sido confirmados, y dicen cosas como “PEDIDO CONFIRMADO * PREVENTA L os pedidos por adelantado comenzarán a enviarse en diciembre”. Muchos prometen que Steam Deck se enviará en diciembre y que el pedido está asegurado. Sin embargo, Valve dice que nada de esto es cierto.

Si visitamos la página de preguntas frecuentes de Valve sobre Steam Deck, verás un montón de respuestas útiles sobre el hardware, el lanzamiento, el proceso de compra de Steam Deck y de más. Pero l a respuesta más importante se puede encontrar aproximadamente en la mitad de la página:

¿Cuándo podré realizar un pedido?



Nuestro objetivo es comenzar a enviar invitaciones para realizar los pedidos en diciembre de 2021. Haremos todo lo posible para convertir todas es as reservas en pedidos, pero no podemos asegurar su disponibilidad.

Esa respuesta explica por qué la consola de Valve no comenzará a enviarse en diciembre de 2021. En su lugar , Valve tiene como objetivo enviar “ invitaciones de compra” ese mes a las personas que se registraron durante estos días . Y aunque Valve afirma que hará todo lo posible para “convertir todas las reservas en pedidos”, no “garantiza la disponibilidad” de Steam Decks. Así que , aunque te hayas gastado 5 dólares en el registro, Valve no garantiza que vayas a poder comprar y recibir tu consola .

Además, eBay afirma que estos anuncios deberán ser eliminados ya que violan la “Política sobre ventas anticipadas” de la web, aunque aun no ha conseguido hacerlos desaparecer . Esta política establece que todos los artículos de venta anticipada deben enviarse en un plazo de 30 días, lo cuál no ocurre con la Steam Deck, ya que no comenzará a enviarse como mínimo hasta el 21 de diciembre .