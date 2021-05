Imagen : He-Man y Battle Cat

Ahora que Netflix va a sacar una nueva serie de Masters of the Universe es un buen momento para revelar la hilarante razón por la que existe el compañero inseparable de He-Man, Cringer/Battle Cat. ¿A quién demonios se le ocurrió meter a un tigre verde del tamaño de un caballo?



Battle Cat es el alter ego de Cringer, el compañero felino algo cobarde y perezoso del príncipe Adam. Cuando Adam se transforma en He-Man, su espada transforma a Cringer en el feroz y valiente Battle Cat, que sirve principalmente como la montura de combate de He-Man.



Y aunque sobre el papel pudiera parecer que tiene cierto sentido introducir a un tigre gigante verde como mascota, la historia real del personaje demuestra que fue un completo accidente, y todo por culpa de la importancia que se le daba entonces a las figuras de acción de las producciones en la década de 1980.



La historia la cuentan en la serie The Toys That Made Us. Veamos el momento:

Como explica el entonces vicepresidente de marketing de Mattel, Paul Cleveland, si bien se tomó la decisión de que He-Man tuviera algún tipo de vehículo, en aquel momento no tenían el presupuesto .



H abían prometido entregar una nueva línea de juguetes , pero el tiempo y el dinero se estaban agotando. En este punto de la historia, alguien en el equipo creativo se dio cuenta de que Mattel ya tenía un molde para una figura de acción de tigre de la línea de juguetes Big Jim. ¿El problema? E l tigre no tenía la misma escala que la figura de He-Man (era hasta dos veces más grande) y, en comparación con He-Man, tenía aproximadamente el tamaño de un caballo.



Cleveland, sin embargo, insistió en que se usara para ahorrar costes con el molde, incluso después de que el artista Tony Guerrero hiciera una versión verde en un intento de desanimar a Cleveland, quien sugirió simplemente ponerle una silla de montar, lo que resultó en el diseño final de Battle Cat. [YouTu be]