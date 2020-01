La historia de los siete McLaren F1 "desaparecidos" que nadie ha visto desde hace 20 años

Filed to:

Con una serie increíblemente limitada de McLaren F1 jamás producida, apenas 106, es sorprendentemente fácil hacer un seguimiento de dónde terminan los autos y las leyendas que acumulan a medida que pasa el tiempo. Pero de alguna manera, siete de esos autos han desaparecido.



No es como si se hubieran ido sin más. Algunas personas tienen una ligera idea de dónde podrían estar, porque entraron en la vasta colección del Sultán de Brunei en la década de 1990, y hasta donde todos saben, ahí es donde todavía deberían estar. Pero no se les ha visto más en 20 años, y dado el estado de la colección del Sultán, no está del todo claro qué les sucedió.



Car Throttle lo cuenta en YouTube, y hay algo más que la historia de los McLarens desaparecidos:



Es la historia del Sultán de Brunei durante los años 80 y 90, cuya colección de autos fue absolutamente ridícula. Estamos hablando de cientos de supercoches, el tipo de exceso con el que la mayoría del mundo solo puede soñar. Cuando salió el F1, hizo lo único que tenía sentido. Compró diez de ellos.

¿Pero quién era el sultán de Brunei? Hemos hablado sobre este hombre y su prodigiosa colección de autos antes, incluidos los hangares de aviones en los que guarda sus vehículos, el hecho de que muchos de ellos fueron vendidos en 2010 y el hecho de que él es ... algo así como ... X.

Aquí hay un poco más sobre el tipo de riqueza del que estamos hablando:



Como Ministro de Finanzas de Brunei (hasta 1997) [el sultán del hermano de Brunei], el Príncipe Jefri controlaba los ingresos del petróleo y el gas. Gracias a la crisis financiera asiática de 1997, la firma de inversión del Príncipe Jefri colapsó por debajo de 10 mil millones de dólares en deuda; Las auditorías más tarde descubrieron que el propio Jefri había recibido 14.800 millones de dólares. Gran parte del dinero se destinó a una vida privada que incluía a cinco esposas, 17 niños y un harén de unas 40 mujeres en un palacio al lado de la colección de automóviles. A las mujeres en el harén se les pagaba hasta 20.000 dólares por semana, además de opulentas excursiones de compras o viajes a bordo del yate gigante de Jefri, bautizado como “Tits”. En 2000, el Príncipe Jefri resolvió demandas contra él por el gobierno de Brunei y comenzó a devolver activos al estado, incluidas más de 500 propiedades en Brunei y en el extranjero, más de 1.000 automóviles, 100 pinturas, cinco yates y nueve aviones de clase mundial. Sus registros revelaron que gastó 78 millones de dólares en Pininfarina SpA para Ferraris, y 475 millones de dólares en Rolls Royce.

Básicamente, aquí hay una familia que dirige un petroestado cleptocrático que malversó desenfrenadamente montones de dinero para divertirse. El sultán y su hermano Jefri usaron su dinero para comprar y ocasionalmente competir en superdeportivos, invertir en toneladas de bienes raíces y disfrutar de todas las extravagancias de la vida, informó Vanity Fair en 2011.



Las cosas empeoraron cuando el Sultán comenzó a exigir que Jefri mostrara algunos recibos de todos los gastos que estaba haciendo, todo ello como resultado de una demanda. Según el mencionado artículo de Vanity Fair:



Los abogados y contadores del sultán pronto afirmaron que Jefri había financiado su supuestamente exitosa compañía A.D.C., que empleaba a miles, no con ganancias del negocio sino con dinero [de la Agencia de Inversión de Brunei] [...] El gasto de Jefri continuó sin cesar en el extranjero, causando un B.I.A. para decir que a menos que el príncipe “haya ganado la lotería o haya tenido algunas buenas tardes en el casino” su estilo de vida aún debe ser financiado por sus bienes. Jefri respondió que el sultán, en un pacto no escrito que quería mantener en secreto, le había permitido mantenerse al conservar seis propiedades como “activos de estilo de vida” [...] La disputa entre los hermanos se convertiría en la batalla legal más cara del mundo. El sultán gastó aproximadamente 400 millones de dólares en rastrear la riqueza de Jefri, gran parte de la cual estaba guardada en cuentas bancarias y compañías fantasmas registradas en paraísos fiscales remotos. La revisión de la constitución de Bruneia para tener un dominio absoluto sobre su hermano, el sultán, a partir de 2000, congeló los activos de Jefri por orden judicial, aunque con poco efecto.

Si. Esta es la familia que todavía está acaparando todos esos codiciados McLaren F1. Cuando los autos fueron escondidos inicialmente en el garaje del Sultán, solo tres de ellos escaparon. Uno se estrelló y luego se rompió para obtener piezas de repuesto para usar en los otros automóviles. Otros dos se vendieron.



El resto de los siete aún permanecen en el garaje. Tal vez. O quién sabe. Lo que sí está claro es que los siete hacen un total del 15 por ciento de toda la serie de McLaren F1 que, para todos los efectos, estuvo un día sobre faz de la Tierra, y ahora vuelvan a pensar que estos solo fueron una gota en el cubo de posesiones del Sultán de Brunei.