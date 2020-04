La Marina de Estados Unidos publica oficialmente tres videos sobre ovnis

La Marina ha lanzado al completo “FLIR”, “GOFAST” y “GIMBAL”, o lo que es lo mismo, ha hecho oficial tres vídeos sobre objetos voladores no identificados “con el fin de aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran verdad o no, o si hay más en los videos”. Nada que no se supiera ya.



Lo cierto es que estos tres clips no aportan realmente nada nuevo a lo que ya habíamos visto en el pasado. De hecho, son los mismos . Posteriormente a la publicación de los vídeos, se lanzó un comunicado de prensa donde explicaban lo siguiente:



El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Armada, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de publicarse de forma no autorizada en 2007 y 2017. La Armada de EE. UU. previamente reconoció que estos los videos que circulaban eran de hecho videos de la Marina. Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por objetos voladores no identificados. DOD está lanzando los videos para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si el metraje que ha estado circulando era real o no, o si hay más en los videos. Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como “no identificados”. Los videos publicados se pueden encontrar en la sala de lectura FOIA Command de Naval Air Systems Command”.

Y aquí los tres vídeos:

En resumen: la Marina ha lanzado los vídeos que previamente publicó el New York Times y el grupo de investigación sobre ovnis del ex cantante de Blink-182 Tom DeLonge, To the Stars Academy, en 2017. ¿Para qué volver a publicarlos si ya sabíamos que eran reales? La Marina dice que para evitar malentendidos, pero lo cierto es que no los había.



Como dijimos en su momento, estos clips muestran, por encima de conspiraciones y similares, que el Pentágono ha dedicado seriamente sus recursos a la investigación de ovnis, al menos en estos tres casos. Además, según Popular Mechanics, la Marina cuenta con una versión clasificada del video FLIR, filmado en 2004 en la costa de California. “Las personas que presenciaron los ovnis dijeron que habían visto una versión de mayor definición del video”, contaba el medio. [Popular Mechanics, Jalopnik]