A principios de esta semana, y después de verificar dos veces que fuera la cuenta oficial, todos nos sorprendimos cuando vimos a Studio Ghibli usar su cuenta de Twitter para avanzar una colaboración con Lucasfilm. Un teaser críptico disparó la especulación : ¿Disney convenció a Hayao Miyazaki de hacer un corto para Star Wars Visions? ¿Es una película para agregar a la cartera del estudio? La respuesta resultó ser... un pequeño y adorable cortometraje.

El corto, Zen - Grogu & the Dust Bunnies, se estrenó en Disney+ para celebrar el tercer aniversario del servicio de streaming . Todo lo que necesitas saber al respecto está justo en el título: la estrella de la serie insignia de Star Wars, The Mandalorian, es ligeramente amenazada por unas criaturas de polvo antes de hacer las paces con ella s. No hay adelantos para la tercera temporada de la serie , no hay una exhibición poderosa de los poderes de la Fuerza de Grogu ni nada por el estilo. Es realmente un bebé pasando el rato con otros bebés .

Si bien algunos seguramente se sentirán decepcionados al escuchar esto, vale la pena verlo. Katsuya Kondō, director y animador de Ghibli desde hace mucho tiempo (cuyo currículum incluye Kiki’s Delivery Service y Princess Mononoke) transmite la inocencia infantil del personaje de una manera increíble . El retoño verde era una gran opción para una animación, y Kondō logra hacerlo aún más adorable con un estilo de animación dibujada a mano. Respaldado por una partitura similar a un trance de Ludwig Göransson, que se siente como el tema de Rugrats de Nickelodeon, parece algo que hecho por un niño que es fan de Grogu.

Es posible (muy probable, incluso) que Lucasfilm haya contratado a Ghibli para hacer algo más sustancial relacionado con Star Wars en el futuro y esto sea solo una prueba. Hasta entonces, Grogu & the Dust Bunnies es un entretenimiento inofensivo que vale la pena ver.