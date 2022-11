By

Algo se está cocinando en el que fácilmente podría ser considerado el estudio cinematográfico más conocido de Japón: Ghibli. Los responsables de películas increíbles como Princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y El castillo en el cielo (su primera película, que podemos ver sobre estas líneas), han adelantado que están trabajando con Lucasfilm. La gran pregunta es: ¿en qué?

En un tweet desde su cuenta oficial en la red social, han compartido un video de apenas 15 segundos que no muestra prácticamente nada, solamente el logo de Lucasfilm seguido del logo de Ghibli. Eso es todo. ¿Qué significa? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo podremos saber más? Tenemos muchas preguntas y ninguna respuesta, pero sí algunas buenas ideas de lo que podría estar detrás del mensaje. Por su parte, Lucasfilm solo dijo que “todo será revelado muy pro nto”.

Ciertamente, lo primero que nos llega a la mente es que Studio Ghibli esté trabajando en algo relacionado a Star Wars. No me arriesgaría a decir que es una serie completa, ni siquiera una película (aunque crucemos los dedos porque esta opción esté sobre la mesa), sino más bien un cortometraje. Y es que en 2021 Lucasfilm publicó una serie de cortometrajes en Disney+ llamada Star Wars Visions, con episodios hechos por distintos estudios japoneses de animación, contando historias originales basadas en el universo de Star Wars que no necesariamente están conectadas al canon oficial de la franquicia.

Lucasfilm anunció que un segundo lote de episodios e historias de Star Wars Visions llegaría en 2023, esta vez incluyendo cortometrajes de estudios de animación de muchos países, como Reino Unido, España, Chile, Irlanda, Francia, Estados Unidos y, por supuesto, Japón. ¿Formará Ghibli parte de estos cortos? Es posible que sí, o mejor aún, que nos regalen una película animada completa que presente un vistazo al universo de Star Wars desde los ojos de este legendario estudio japonés. Los sueños no cuestan nada.