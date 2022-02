Cuando la serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGrego r, haga su debut en Disney + en mayo, el tema musical del personaje estará compuesto por uno de los arquitectos más importantes de Star Wars: John Williams, cuyas partituras sinfónicas para la trilogía original (y otras obras adyacentes) ayudaron a que la serie se sintiera épica y emotiva .

Las dos primeras series de Star Wars que llegaron a Disney+, The Mandalorian y The Book of Boba Fett, tienen temas muy característicos compuestos por Ludwig Göransson que sientan perfectamente a los personajes extraños que acompañan . También tiene sentido que Obi-Wan, una de las figuras más perdurables de la serie, tenga un enfoque más clásico. Como informa Variety, que dio la noticia, “es un golpe tanto por parte de Lucasfilm como de Disney, considerando que el cinco veces ganador del Oscar rara vez compone para la televisión”, aunque lo haya hecho en el pasado (véase : Amazing Stories). T ambién compuso el tema icónico de los Juegos Olímpicos .

Williams, que acaba de cumplir 90 años hace unas semanas, grabó el tema con una orquesta en Los Ángeles la semana pasada, pero aún no se sabe quién compondrá la partitura de cada uno de los seis episodios de Obi-Wan Kenobi. Tampoco se sabe si en el tema de Obi-Wan Kenobi se reutilizará o repetirá alguna de las composiciones anteriores de Williams para Star Wars (¿quizás el tema “ Force” , reconocible al instante, también conocido como “Binary Sunset”?). Williams también compuso antes para el Kenobi protagonizado por McGregor de Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Nos hemos puesto en contacto con Lucasfilm para cualquier comentario o aclaración y actualizaremos esta publicación si recibimos una respuesta.

Escrita por Joby Harold y dirigida por Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi está protagonizada por McGregor como el Jedi que vigila a cierto joven Luke Skywalker en Tatooine, junto con Hayden Christensen como Darth Vader, y Joel Edgerton y Bonnie Piesse como los (condenados) padres adoptivos de Luke. El resto del elenco incluye a Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessel, Benny Safdie y Maya Erskine. El primer episodio se estrena el 25 de mayo en Disney+.