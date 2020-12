Filed to:

Knight Rider

Imagen : Knight Rider

No crecí con Knight Rider. Nunca estuve obsesionado con KITT. Nunca quise una réplica, pero entendí la fascinación que otros tenían por el automóvil que volaba, hablaba y conducía solo. ¿Cómo se condujo solo? Bueno, a cualquiera que esté familiarizado con Mechanical Turk le gustará esto.



Mechanical Turk fue uno de los grandes engaños, una máquina construida en 1770 que podía jugar y vencer a la gente en el ajedrez. En realidad, no era una máquina que jugaba al ajedrez, era una caja elaborada con una persona escondida dentro.



Mechanical Turk era un objeto real, pero también es una especie de término general para cualquier cosa que se presente como un robot, una computadora o un algoritmo, pero que en realidad sea solo un humano haciendo un trabajo fuera de la vista. Amazon se quitó la máscara cuando llamó a su aplicación de trabajo de crowdsourcing Mechanical Turk a principios de la década de 2000, en la que personas reales resuelven problemas como una forma de “inteligencia artificial… artificial”, como explicó el New York Times.



Supongo que los drones son otro buen ejemplo de Mechanical Turk. Miras un dron. ¡No hay cabina! Quizás algo diferente en este caso. De hecho, todavía hay un piloto; están simplemente en una habitación con aire acondicionado en algún otro lugar, todavía un humano apretando el gatillo. Eso no impidió que el gobierno los llamara aviones no tripulados.



Me estoy desviando. Ya paro antes de empezar a intentar hacer demasiadas conexiones entre la robótica militar, DARPA y los coches sin conductor. Volvemos a KITT.



Echemos un vistazo a esta excelente escena extraída del episodio 1 de la temporada 1 de Knight Rider, Knight of the Phoenix de 1982:

Echemos un vistazo más de cerca a ese brazo humano:



Ilustración : Knight Rider

Ilustración : Knight Rider

¡Es brillante! No es necesario conectar ningún tipo de automóvil con control remoto de tamaño completo. Todo lo que necesitas es una funda de asiento con algunos agujeros cortados.



Esto, por supuesto, apareció en un foro Fiero en 2008, cuando los espectadores comenzaban a volver a ver el programa en DVD y no en los televisores de su infancia:



Captura de pantalla : Fiero.nl forums ( Other

No tengo el complemento STARZ requerido para mi cuenta de Hulu prestada y no puedo abrir el clip yo mismo, pero una búsqueda rápida en google y apareció otro ejemplo divertido de los editores de Knight Rider que no se preocupaban demasiado por una mano libre en la pantalla:



No es que Knight Rider nunca haya tenido acrobacias legítimas, es simplemente encantador ver que los trucos de entonces funcionan como los trucos de hoy. Nuestras computadoras y robots nunca son tan avanzados como lo que imaginan nuestros sueños.