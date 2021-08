By

El hecho de que todavía no puedas subirte una nave con destino a Marte no significa que no puedas recorrer el planeta rojo. Hace unos días, la NASA lanzó un vídeo en el que nos muestra un recorrido panorámico de la superficie del planeta con las imágenes que tomó el rover Curiosity, que celebra su noveno cumpleaños sobre Marte este mes.

El rover capturó esta panorámica en 360 grados el pasado 3 de julio cerca de la “Montaña Rafael Navarro”, una colina que la NASA ha bautizado en honor a un astrobiólogo que trabajó en la misión y falleció en enero. La panorámica se compone de 129 imágenes individuales , y sus colores se han ajustado para replicar cómo se vería Marte bajo el tipo de luz diurna a la que estamos acostumbrados en la Tierra, explicaba la NASA en un comunicado. Puedes ver el recorrido a continuación:

El rover ha estado deambulando por el cráter Gale ( una cuenca de 154 kilómetros de ancho ) desde que aterrizó allí por primera vez en 2012. Durante esta época del año, cuando el planeta vive su característico invierno, la neblina de polvo rojo de Marte se va aclarando ligeramente , lo que le da al Curiosity la oportunidad de ver el suelo del cráter y los 25,7 kilómetros que ha recorrido durante el transcurso de su misión.

Estas fotografías también proporcionan información interesante sobre cómo ha evolucionado el entorno del planeta a lo largo de millones de años. La región que el Curiosity había explorado anteriormente estaba dominada por rocas ricas en arcilla que se habían formado en lagos, pero ahora están encontrando rocas repletas de minerales salados llamados sulfatos.

“ Las rocas que hay aquí comenzarán a decirnos cómo este planeta que alguna vez fue húmedo, se transformó en el Marte seco que existe hoy, y cuánto tiempo persistieron los ambientes habitables incluso después de que eso sucediera”, dijo Abigail Fraeman, científica adjunta del proyecto Curiosity en Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Es dentro de este antiguo entorno marciano donde los científicos creen que pudo haber existido vida en el planeta, razón por la cual el Curiosity y el otro rover de la NASA , el Perseverance, están peinando el área en busca de pistas. Durante el próximo año, la NASA dijo que Curiosity se aventurará más allá de la montaña Rafael Navarro y de otra montaña similar . Después de eso, atravesará un estrecho cañón antes de volver a visitar una pendiente conocida como “Greenheugh Pediment”, cuya cima ya alcanzó en 2020.