La NASA se prepara para reiniciar una pieza crítica del telescopio Hubble y hacerlo funcionar de nuevo

Tras 30 años conquistándonos a todos con sus impactantes fotografías, podemos afirmar que no existe ningún telescopio más icónico que el Hubble. Y es justo por eso que los científicos de la NASA llevan un mes devanándose los sesos para tratar de encontrar el fallo que hizo que hace un mes dejase de funcionar. Pero ahora, por fin, los expertos de la agencia espacial parecen haber dado con el origen del problema.

Fue el pasado 13 de junio cuando el Hubble dejó de funcionar. Los científicos de la NASA pensaron entonces que, un fallo en el módulo de memoria del telescopio —una pieza de hardware que data de los años 80—, podría haber provocado que la computadora del Hubble dejase de funcionar por completo. Y entonces se pusieron a realizar pruebas para confirmarlo.

“Pusimos una serie de pruebas en marcha durante varios días. Una de ellas fue intentar reiniciar y reconfigurar sin éxito la computadora principal y la computadora de reserva, pero la información recopilada de esas actividades ha llevado al equipo de Hubble a determinar que la posible causa del problema está en la Unidad de Control de Energía (PCU, por sus siglas en inglés)”, dijo la NASA.

La PCU es el elemento responsable de suministrar energía de forma constante a la computadora del Hubble y a su sistema de memoria, por lo que los científicos de la NASA no andaban mal encaminados .

Afortunadamente, el telescopio también cuenta con una Unidad de Control de Energía de reserva. Ahora, la NASA tratará de utilizar este hardware de respaldo para tratar de poner en marcha de nuevo el telescopio. N o será una tarea fácil, puesto que la pieza original está unida a multitud de componentes del telescopio, pero los científicos de la agencia espacial creen que serán capaces de hacerlo.

“No podemos ver la nave espacial, no se puede ver qué es lo que sucede. Tienes que asegurarte de que las cargas de tus comandos harán exactamente lo que quieres que hagan”, explicaba Paul Hertz, director de astrofísica de la NASA a Insider. “No sería conveniente apagar accidentalmente el receptor de radio. No sería conveniente cambiar accidentalmente una batería por otra que no está lista. Simplemente no queremos romper nada accidentalmente”.

La operación no será sencilla, pero esperemos que la NASA sea capaz de poner en marcha de nuevo el telescopio. El Hubble todavía tiene muchas imágenes que regalarnos.