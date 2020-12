Filed to:

Existe una pasión entre los hackers informáticos de crear versiones ultracompactas de consolas de videojuegos, y el YouTuber GmanModz parece haber miniaturizado con éxito una Nintendo 64 completa en una consola portátil que no es mucho más grande que un cartucho de juego de N64, lo que la convierte posiblemente en la más pequeña del mundo hasta la fecha.



La última vez que presentamos una de las creaciones de GmanModz, habían convertido una Nintendo 64 en un GameBoy Advance SP de tamaño gigante con una pantalla plegable, pero tan impresionante como era, la consola hecha en casa todavía era un poco gruesa en lo que respecta a los sistemas de juegos portátiles. Intentar meterlo en un bolsillo habría sido una tarea incómoda.

Si te estás preguntando, “¿pero qué importa? Hoy en día puedes simplemente comprar emuladores de consolas diminutos que pueden jugar la mayoría de los juegos de N64s”, no estás tomando en cuenta el verdadero logro de GmanModz. La N64 portátil más pequeña del mundo en realidad cuenta con el hardware de una consola Nintendo 64 original en su interior, que ha sido recortado, reorganizado, y soldado de nuevo por expertos. (Sí, muchas N64 tuvieron que morir para lograrlo). La miniconsola, por tanto, no depende de emuladores o ROM para jugar juegos de N64, su propósito es poder jugar a esos juegos directamente desde los cartuchos originales.

Sin embargo, no todas las partes de la Nintendo 64 más pequeña del mundo usan partes de la consola original. También incluyeron una batería, además de una pantalla de 320x240 píxeles de 3,5 pulgadas, un altavoz y un PCB personalizado para controlarlo. Por último, cuenta con una nueva ranura para cartuchos que permite que los juegos se mantengan en su lugar de forma segura sin un mecanismo de bloqueo. La carcasa es una creación personalizada impresa en 3D que utiliza plásticos resistentes al calor que no se derriten ni deforman cuando el hardware interior se calienta durante el juego, y en lugar de canibalizar un control de N64 original, esta portátil cuenta con botones personalizados y un par de Joy–Cons de Nintendo Switch que ocupan mucho menos espacio.

¿Es esta diminuta N64 ideal para jugar mientras viajas? Realmente no. La duración de la batería alcanza un máximo de aproximadamente una hora y media, la ergonomía está lejos de ser óptima, y tanto el D-pad como el botón gatillo izquierdo de la N64 han sido reemplazados por combinaciones personalizadas de botones y joysticks para replicar sus comportamientos. (Pero en realidad, muy pocos juegos de N64 usaron el D-pad o el gatillo izquierdo, por lo que es un sacrificio menor). Hay una buena razón por la que Nintendo no priorizó el hacer que pudiéramos llevar la Switch en nuestros bolsillos, pero eso no hace que el logro de GmanModz sea menos impresionante.