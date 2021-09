Todo el mundo conoce a alguien que está tremendamente emocionado con el sistema de sonido envolvente que ha montado en su casa. Pues la Sonos Beam 2 no ha sido pensada para ese tipo de persona .

En su lugar , la nueva Sonos es una barra de sonido para aquellos que estén preocupado s por tener un buen sonido pero que no tienen ganas de trastear mucho para conseguirlo. Es para los que no les importa llegar al culmen de la fidelidad auditiva. Y eso está bien. La Beam 2 no intenta reinventar la rueda. En vez de eso se trata de una pequeña actualización para una excelente barra de sonido de la era Dolby Atmos.

Sonos Beam 2 Sonos Beam 2 ¿QUÉ ES? La barra de sonido más barata de Sonos PRECIO 499 euros NOS GUSTA Una de las mejores barras de sonido capaces de simular altura. Tanto la música como las películas suenan muy bien. Fácil configuración . NO NOS GUSTA Sin Bluetooth. Faltan puertos. Construir todo un sistema Sonos más tarde sería demasiado caro

Diseño familiar, nuevo hardware

Como su nombre indica, la Beam 2 es una actualización de la Beam original. E n realidad tiene el mismo tamaño que la original y, visualmente, la principal diferencia es que Sonos ha eliminado la tela en favor del policarbonato. Sonos dice que esto conseguirá una mayor durabilidad y hará que el dispositivo sea más fácil de limpiar. Después de haber tenido que sacar kilos y kilos de pelos de gato de mis barras de sonido, estoy de acuerdo con ellos. Los controles táctiles siguen en la parte superior y los bordes redondeados tampoco se han ido a ninguna parte.

La Beam 2 es pequeña (69 x 651 x 100 mm). Eso lo convierte en una buena opción para muebles estrechos o televisores más pequeños, aunque también funcionará en televisores más grandes. Lo probé con mi LG CX de 65 pulgadas y no parecía estar fuera de lugar. Lo único que me preocupa es la altura. Mi televisor es bajo y la Beam 2 sobresale una pizca en la parte de abajo. Me preocupaba que fuera molesto mientras miraba la televisión, pero como podrás ver a continuación, realmente no me molestaba a la vista mientras trataba de ver The Mitchells vs.the Machines.

Pero aunque no se vea tan diferente en el exterior, el software y el hardware de su interior han recibido mejoras significativas. Para empezar, la Beam 2 tiene un nuevo y brillante procesador. Sonos dice que la potencia de procesamiento adicional le permitió agregar dos nuevos conjuntos de altavoces hasta conseguir un total de cinco, frente a los tres que tenía la Beam original. Esto es importante porque es lo que permite habilitar Dolby Atmos, ya que los dos nuevos sets están dedicados al sonido envolvente y a la altura. En términos de drivers tiene la misma combinación de cinco amplificadores digitales de Clase D, cuatro woofers medios, tres radiadores pasivos y un tweeter central.

Así que todo se reduce al software de la Sonos. La compañía siempre se ha enorgullecido de su software, y en una sesión informativa, Sonos nos explicó que los dos sistemas extra le dan al Beam 2 una mejor coordinación para la reproducción frente a la Beam original. Eso debería traducirse en un sonido más envolvente (aunque hablaremos más sobre esto en un momento).

La configuración está chupada

Las barras de sonido no son difíciles de configurar. Por lo general, implica enchufar los cables correctos en los puertos adecuados. Pero a Sonos siempre le han gustado los alardes, por lo que la Beam 2 tiene un proceso de configuración ligeramente diferente.

En esta ocasión, la Beam 2 cuenta con un chip NFC. Así que, una vez que hayas descubierto dónde colocar la barra de sonido, todo lo que tienes que hacer es conectarla al puerto HDMI de tu televisor (eARC o ARC si desea una calidad superior), conectarla a una fuente de alimentación y abrir la app de Sonos S2. Llegados a ese punto , te pedirá que coloques el teléfono sobre el área que está justo a la izquierda de los controles táctiles, y ya estará todo listo . El proceso parece más complicado de lo que es: hacerlo me llevó menos de cinco minutos.

Desde ahí , puede usar la aplicación S2 para unir t u barra de sonido con otros altavoces Sonos o conectarla a Alexa o al Asistente de Google. Esto último es bastante fácil de hacer si ya usas estos asistentes virtuales , ¡y funciona! Pero personalmente, ya tengo demasiados altavoces inteligentes, así que dejé el micrófono apagado después de acabar mis pruebas .

Si eres usuario de iOS, también puedes optar por calibrar la Beam 2 con la función Trueplay de Sonos. Tendrás que caminar por t u habitación mientras agitas lentamente tu iPhone en el aire mientras la barra de sonido reproduce un tono a través de la habitación. Realmente no tienes por que hacerlo , la Beam 2 suena muy bien sin Trueplay. Sin embargo, después de probarlo noté una diferencia leve pero aun así percibib le .

Esta configuración tan simple tiene sus inconvenientes. Principalmente, si eres un jugador que busca una barra de sonido que admita el paso a través de 4K, lo siento. En lo que respecta a los puertos, la Beam 2 tiene los justos . Hay un botón de encendido, un puerto HDMI y un puerto Ethernet. Esto no es problema si solo deseas simplificar las cosas, pero si deseas hacer algo más o si t u televisor tiene un número limitado de puertos, la Beam 2 no es la mejor opción.

Tampoco cuenta con Bluetooth ; todo funciona con wifi. Algo de esto tiene que ver con el hecho de que no puede transmitir audio sin pérdidas a través de Bluetooth. Pero para todos los demás, es una de las peculiaridades más molestas porque, incluso con este nuevo modelo , la aplicación S2 sigue siendo incómoda para reproducir música. No es tan malo si tienes un iPhone. La Beam 2 es compatible con Airplay 2 y, crée me, lo hace todo mucho más fácil.

Gran sonido envolvente

Iré al grano . No, la Beam 2 no suena mejor que una configuración home cinema que cuente con altavoces traseros, altavoces de techo y un subwoofer. Pero en lo que respecta a una única barra de sonido, la Beam 2 es bastante buena , sobre todo para ser tan pequeña .

Para películas y series de televisión, la Beam 2 hace un trabajo decente a la hora de simular un espacio tridimensional. Incluso sin los altavoces traseros, me sentí como si estuviera escuchando la acción justo a mi lado.

Sin embargo, al igual que la Sonos Arc, la simulación de altura tiene sus luces y sombras . Los primeros minutos de The Midnight Sky muestran helicópteros volando por encima, pero nunca sentí que estuvieran realmente por encima . Tampoco me sucedió algo similar en la escena de los malvados drones de The Mitchells vs.the Machines. T ampoco funcionó siempre mal. Sí que fui capaz de percibirlo cuando una malvada máquina expendedora lanzó una lata hacia mi en la misma escena y también me pasó en otras películas de acción . Si bien no todos los Tie Fighter o X-Wing sobrevolaban mi cabeza en Star Wars: The Force Awakens, había momentos en los que sentía que estuviesen por encima de mí. No es un sistema perfecto, pero puedes probar lo que Dolby Atmos es capaz de hacer, y para muchas personas será más que suficiente. También hace un buen trabajo al crear una sensación de inmersión con contenido que no es Dolby Atmos.

Independientemente del género, los diálogos suenan nítidos , incluso en las secuencias de acción más agitadas o escenas con mucho eco. La música también suena muy bien en la Beam 2. Las voces son claras y brillantes, especialmente en canciones acústicas suaves y los agudos también resultan nítidos . En las canciones pop con fuertes bajos de esas que se escuchan en las discotecas , se oyen buenos golpes sin que lleguen a ahogar las demás partes de la canción.

¿Deberías comprarte la Beam 2?

La Beam 2 cuesta 499 euros, algo más cara que la Beam original. Aun así, esta es la opción más asequible de Sonos para montar un home cinema en casa de forma sencilla. Sobre todo teniendo en cuenta que Sonos ha subido el precio de todos sus altavoces. La Sonos Arc, por ejemplo, ahora cuesta 999€. Habiendo usado ambas, la Beam 2 es lo suficientemente buena como para contentar a cualquiera que no sea un audiófilo empedernido.

La otra ventaja del sistema de Sonos es que puede mejorarlo gradualmente con el tiempo, siempre que estés dispuesto a desembolsar mucho dinero para hacerlo. Si no estás listo para hacerte con un subwoofer, no creo que sea necesario. Si lo haces más adelante, puedes desembolsar 8 49 euros por el Sonos Sub. (Sonos también tiene packs que salen algo más baratos).

La Beam 2 es ideal para alguien que quiera probar por primera vez un sistema Sonos o que no tiene espacio para un home cinema más grande en casa. También está bien para los que buscan una configuración más simple. Las personas que tienen muchas consolas y un número limitado de puertos en su televisor quizás tengan que buscar una barra de sonido con más de un puerto HDMI. Si la idea de diseminar multitud de altavoces por tu salón te horroriza más que te emociona, básicamente eres la persona para la que está hecha la Beam 2.