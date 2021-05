Imagen : Adult Swim.

Los superhéroes están de moda, todos lo sabemos, y llevan años así. Pero eso no quiere decir que ya no existan proyectos que nos sorprendan, como fue el caso de The Boys, de Invincible o ahora, este extrañísimo spinoff de Rick and Morty centrado en The Vindicators.



Advertisement

Los creadores de Rick y Morty, Dan Harmon y Justin Roiland, producirán esta nueva serie junto a Erica Rosbe y Sarah Carbiener. The Vindicators se centrará en este peculiar grupo de superhéroes que es una especie de Liga de la justicia, pero dentro de este absurdo y caótico universo, a quienes conocimos en un episodio de la temporada 3 de Rick y Morty.

Según el anuncio oicial de Adult Swim, Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot y Noob Noob regresarán en esta serie para “combatir el crimen, detener genocidios y tener aventuras sin Rick y Morty”. Esta serie, al igual que otros spinoffs animados de otras propiedades de Adult Swim (incluyendo Aqua Teen Hunger Force y Robot Chicken) , constarán de entre 8 y 10 episodios, al menos en principio. [vía The Hollywood Reporter]