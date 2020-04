La nueva serie de Warhammer 40K parece tan buena como sangrienta

Imagen : Games Workshop

E l pasado fin de semana, Games Workshop finalmente nos permitió echar un vistazo a Angels of Death, la nueva serie animada en desarrollo de su grupo Storyforge , que está trabajando para llevar los mundos de Warhammer 40,000 y Warhammer: Age of Sigmar más lejos . Y de momento , el resultado es bastante sorprendente: adopta un estilo visual fascinante, que lleva el universo 40K al blanco y negro , salvo por el llamativo rojo de los Ángeles Sangrientos, uno de los capítulos más famosos de los Marines Espaciales , que intentarán defender la evacuación de las naves humanas de un mundo que está a punto de ser invadido por las colmenas alienígenas de los Tiránidos.



Probablemente no debería ser demasiado sorprendente que Angels of Death resulte tan interesante visualmente . Esta creación es una colaboración entre Games Workshop y el director Richard Boylan, que se hizo viral por su impresionante adaptación en blanco y negro de la novela de Warhammer Helsreach, de Aaron Dembski-Bowden . Boylan lo siguió con un corto también fascinante llamado Guardsmen, antes de conseguir llamar la atención de Games Workshop .

Es genial ver a GW no solo acercarse y trabajar con fans como é ste, sino también adaptar sus mundos de una forma que, al principio, podría parecernos extraña en un universo que se enorgullece de lo increíblemente crudo y exagerado de su estética de ciencia ficción . Angels of Death no escapa de esa estética en lo más mínimo, pero su paleta de colores minimalista y de buen gusto no es lo primero que esperarías ver en una serie llamada literalmente “Los Ángeles de la Muerte ”.

La compañía está haciendo algo similar con otro proyecto de Storyforge , llamado Hammer & Bolter, una serie animada que sigue las andanzas de un grupo de Asesinos Imperiales.

Después de años de relativo estancamiento a la hora de adaptar su famoso juego de mesa a otros medios (aparte de los videojuegos ), Games Workshop finalmente está comenzando a abrazar la riqueza de sus universos y reconocer su potencial para vivir más allá de los propios juegos . ¡Y además comienza a hacerlo de maneras realmente interesantes!

Entre series oficiales como é sta y trabajos increíbles de fans como Astartes, nunca ha habido un mejor momento para sumergirse en el mundo de Warhammer 40K.