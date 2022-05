Aunque a The Boys le encanta apuntarse a los eventos que ocurren en Estados Unidos y con varias figuras del gobierno, es, al final del día, un espectáculo de superhéroes. La cultura de los superhéroes ha pasado por mucho en los últimos años desde el estreno de la serie en Prime Video, y uno de los eventos más importantes fue el lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder luego de una larga campaña de la apasionada base de fans del director. Así que, por supuesto, The Boys ha decidido apuntarse a todo ese movimiento y evento en un video parodia bastante divertido.



Poco antes del fin de semana, Vought Corporation, la versión del programa de Amazon o Disney en el universo, básicamente, lanzó un avance de la próxima película, Dawn of the Seven: The Bourke Cut, en caso de que pensaras que habría algo sutil sobre ello. Aunque se están burlando directamente de esa película de DC en particular, definitivamente también reciben golpes más agudos las películas de Marvel, desde los héroes que se encuentran entre las ruinas de una ciudad hasta los civiles comunes que brindan roles de apoyo. Ah, y la clave para salvar el día depende de llegar a algún tipo de estructura, algo que a las películas de Marvel les encanta hacer de vez en cuando. (Que Greg Grunberg solo esté en esto como un tipo puede ser la parte más divertida de todo). Snyder incluso retuiteó el tráiler, felicitando al “director” Adam Bourke (interpretado por PJ Byrne) por obtener una victoria sobre el estudio.



Para que no pienses que la mordaza terminaría ahí, Byrne lanzó un video agradeciendo a los fans por su dedicación para dar vida a su visión. Al igual que el tráiler, este video está muy comprometido con el tema, desde Bourke llamando a sus fans los verdaderos héroes hasta simplemente grabando todo mientras conduce en su automóvil. Es una pena que la película en sí no exista, pero al menos tenemos carteles de personajes como el de abajo para darnos una idea de lo que obtendríamos en otro mundo.



The Boys regresa a Prime Video con la tercera temporada a partir del 3 de junio.