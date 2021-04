Imagen : Netflix.

Zack Snyder regresa a sus orígenes. El director conocido por sus adaptaciones de cómics comenzó su carrera con una película de zombies, y ahora ha regresado al género con El ejército de los muertos. Su primer tráiler promete caos y mucha acción.

La primera película que dirigió Snyder fue Dawn of the Dead, el remake del clásico de George Romero, esta vez con un guión escrito por un entonces casi desconocido James Gunn. Ahora, casi dos décadas después, Snyder nos trae no una sino varias películas de zombies, creando su propio universo de películas de la mano de Netflix.

La primera de ellas será El ejército de los muertos, un film con un elenco lleno de actores muy interesantes, incluyendo a Dave Bautista como protagonista, acompañado de Ella Purnell, Theo Rossi y Hiroyuki Sanada, entre otros. En la película este “ejército” improvisado viajará a Las Vegas para intentar robar la bóveda de un casino que alberga 200 millones de dólares, sin embargo, hay un montón de zombies que se atraviesan en su camino. Y no son zombies cualquiera, estos parecen tener inteligencia.

El ejército de los muertos se estrena en Netflix el próximo 21 de mayo.