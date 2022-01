¿Sabías que Tom Cruise piensa grabar una película en el espacio? Sí, has leído bien, y de hecho no será la primera persona en hacerlo. Eso fue un equipo ruso. Pero de cualquier modo, la compañía que llevará a Cruise a la Estación espacial internacional para su film fuera de la órbita terrestre ha anunciado que planean que esta sea apenas el primero de varios.

Y es que la compañía, llamada Space Entertainment Enterprise, ha anunciado que crearán un estudio de cine espacial, para producir películas, series y contenido para streaming, directamente en el espacio. Esto lo llevarán a cabo a bordo del módulo espacial llamado SEE-1, el cual estará acoplado a la estación espacial comercial Axiom Station, la cual primero estará conectada a la Estación espacial internacional pero, con el paso del tiempo, estará en órbita de forma independiente.

Según SEE, su estudio de cine espacial comenzará a funcionar en el año 2024. Aún no está claro cuándo viajará Cruise al espacio junto con el director Doug Liman, responsable de haber dirigido la película Edge of Tomorrow, también protagonizada por Tom Cruis e. Actualmene el guión del film se encuentra en desarrollo, y los planes del cineasta, el actor y la compañía de producción es permanecer 8 días a bordo de la estación espacial grabando escenas y maniobras. ¿Incluirá alguna caminata espacial? Está por ve rse, pero tomando en cuenta que hablamos de Tom Cruise, todo es posible. [vía The Hollywood Reporter]