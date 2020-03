La PlayStation 5 podría cumplir una vieja promesa de Sony

Filed to:

Filed to: PlayStation 5

Foto : Alex Pantling ( Getty )

Cargar un juego directamente, sin pantalla de carga, ha sido la ambición de Sony durante mucho tiempo, y tal vez se esté acercando a implementar esa realidad en la PlayStation. Según TechRadar, Sony presentó recientemente una patente que permitirá a los jugadores saltarse las pantallas de carga y no tener que recorrer ningún menú en absoluto, porque ya no hará falta esperar. La patente, que fue publicada por USPTO, detalla el uso de “plantillas” establecidas por el jugador para comenzar un juego de la forma que desea, como saltar instantáneamente al modo multijugador sin tener que esperar que te emparejen con otros jugadores, reanudar un juego guardado sin tener que seleccionar “reanudar juego” o cambiar instantáneamente entre juegos.



Es como los viejos tiempos de los juegos de consola, antes de que se inventara la función de guardar; tenías que pausar el juego y dejar la consola encendida si querías retomarlo justo donde lo dejaste. Esa es la idea detrás de direct gameplay, saltar directamente a donde dejaste el juego, solo que involucra un sistema mucho más complejo de redes y servidores en la nube para que puedas apagar tu consola mientras el juego está ‘en pausa’ en otro lado.

Advertisement

“El usuario puede seleccionar la plantilla, que luego puede iniciar la actividad asociada con la plantilla [...] Cada plantilla puede actualizarse, editarse o eliminarse, o pueden crearse nuevas plantillas”, dice Sony en su patente. Parece que el jugador tendrá que configurar estas plantillas para cada juego que posea, si así lo desea. No veo mucho beneficio en configurar una plantilla para un juego como Overwatch, porque no juego el mismo modo de juego cada vez que lo lanzo, pero ¿un juego de un jugador como Life is Strange ? Sí. Llévame directamente a donde lo dejé.

Tampoco está del todo claro si estas plantillas funcionarán solo cuando inicies un juego, o si también funcionarán dentro del juego. Por ejemplo, acabo de terminar una partida competitivo en Overwatch, ¿me lanzará instantáneamente a un nuevo juego tan pronto como termine la partida, o la plantilla que creé me permitirá seleccionar ‘no’ y volver al menú principal?

En su patente, Sony describe el uso de servidores en la nube como una forma de implementar direct gameplay. Sin embargo, no sería como los juegos en la nube, ya que los juegos estarían almacenados en la PlayStation. En las plataformas de juegos en la nube, como Google Stadia y GeForce Now, puedes continuar donde lo dejaste en cualquier dispositivo compatible, pero tienes que recorrer el menú para iniciar el juego y esperar a que se cargue, lo que depende de tu conexión a internet.

Advertisement

Una de las grandes promesas de Sony con su PS5 es que instalar o actualizar juegos será mucho más rápido gracias a su SSD personalizado que dice que tiene velocidades de lectura de hasta 5,5 GB/s. Pero un SSD rápido no elimina los tiempos de carga, razón por la que Sony todavía está explorando esta opción de direct gameplay, y parece mucho más posible ahora que los juegos en la nube están disponibles. Pero parece poco probable que veamos direct gameplay durante el lanzamiento de la PS5, por lo que, por ahora, sigue siendo solo una promesa.