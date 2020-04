La policía de Louisiana se disculpa por usar la sirena de la película The Purge para el toque de queda del coronavirus

The Purge

Filed to:

Filed to: The Purge

Imagen : The Purge ( Universal )

Son tiempos tan extraños, que la policía de Crowley, Louisiana, ha tenido que lanzar un comunicado pidiendo disculpas públicas a sus ciudadanos debido a una situación completamente surrealista: utilizar la sirena que sonaba en la película The Purge para señalar el toque de queda del coronavirus.



Advertisement

Dicho toque de queda prohíbe a los ciudadanos salir de sus hogares entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., una medida que entró en vigencia tras el anuncio de que la ciudad es uno de los lugares donde el virus se está propagando más rápidamente.



Ocurre que para ello la policía no ha encontrado otro sonido que el de una película de terror. The Purge, el film de James DeMonaco de 2013, contaba la historia de un Estados Unidos ficticio donde, por una noche, era legal cometer cualquier delito, incluido el asesinato, durante 12 horas. En el momento que saltaba la alarma comenzaba la “caza”.



Quién ha tenido la “brillante” idea es lo que se preguntan todos ahora. El jefe de policía de Crowley, Jimmy Broussard, dijo en un comunicado que no sabía que la señal que se usaba para el toque de queda del coronavirus era la misma señal que se escuchaba en The Purge. Broussard aseguró a los ciudadanos que la sirena no se volvería a utilizar.



Ahora queda por saber si Universal pide derechos de autor a la ciudad. De hecho, los estudios tenían programa una nueva película de la franquicia (han salido varias películas e incluso una serie) para este verano, film que se ha retrasado debido al coronavirus. [IndieWire]