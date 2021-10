By

La gráfica Nvidia RTX 3070 con ventiladores Noctua es el animal mitológico favorito de no pocos entusiastas de los PC personalizados. Hacía ya meses que se rumoreaba que Asus estaba preparando una gráfica en colaboración con la prestigiosa marca de refrigeración, y parece que es verdad.



Eso es, al menos, lo que indica una filtración aparentemente accidental en la cuenta de un empleado de Asus en Facebook. Las fotos de la nueva gráfica, con corazón RTX 3070, aparecieron brevemente online, pero en Wccftech tuvieron tiempo de inmortalizarlas en las correspondientes capturas de pantalla. Este es su aspecto.

Noctua, por si no estás familiarizado con la marca, es un fabricante de ventilad ores de PC famoso por lo silenciosos que son. Los Noctua son fácilmente reconocibles por su patrón de colores marrón y beige y por la ausencia de LED de colorines. No es precisamente la estética más gamer del mundo, pero si buscas construirte un PC discreto y silencioso probablemente son una excelente elección. La gráfica Asus con los Noctua no solo muestra los colores de la marca, sino que hasta tiene un diseño que recuerda al búho que Noctua usa como logotipo.

Según la publicación, la RTX 3070 Noctua costará unos 1.100 dólares al cambio, una cifra muy superior al precio inicial que cuesta la RTX 3070 Founders Edition ahora mismo (499 dólares). La razón de este precio no se ha explicado, pero basta echar un vistacito a cómo están las cosas en el mercado de gráficas ahora mismo para conocer la respuesta a eso. Los fabricantes de gráficas simplemente pueden cobrar lo que les de la gana. [Wccftech vía Engadget]