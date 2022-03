Cuando The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegó en 2017 se convirtió en un juego revolucionario para Nintendo, y además, uno de los mejores títulos que ha visto esta legendaria saga de la compañía. Los fanáticos han esperado durante 5 años una secuela, y lamentablemente, será necesario esperar un poco más.

Nintendo ha anunciado que la secuela de Breath of the Wild no llegará hasta primavera de 2023, es decir, estará disponible en algún momento entre los meses de marzo y junio del próximo año. Originalmente, el lanzamiento de este juego estaba planificado para 2022, pero Eiji Aonuma, productor de la saga desde hace décadas, mencionó que han decidido extender la fase de des arrollo del título, disculpándose y pidiendo un poco de paciencia a todos los jugadores que “esperaban con ilusión que fuera este año”.

Junto el anuncio de la nueva fecha también han publicado un muy breve vistazo al juego, en el que nos recuerda que esta vez, a diferencia del primer Breath of the Wild, el jugador no estará limitado a la tierra firme sino que el campo de juego se extiende al cielo, con una mayor verticalidad en escenarios, islas que flotan en el aire y nuevas mecánicas y enfrentamientos. Habrá que esperar un poco más, pero con suerte, podremos ver más adelantos y detalles sobre su jugabilidad durante los próximos meses.