Llevamos seis años esperando este momento, y por fin, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild está a punto de llegar. Su nombre es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y ahora podemos darle un vistazo detallado a más de 10 minutos de su jugabilidad o gameplay, incluyendo algunas de las nuevas habilidades que tendrá Link en este juego para explorar Hyrule.

Y es que la exploración es de vital importancia en Zelda desde siempre, pero especialmente tomó un mayor protagonismo en Breath of the Wild, un juego que dejó de lado el estilo más “lineal” de los anteriores para darle al jugador la oportunidad de explorar y avanzar libremente a su antojo, con un objetivo final principal. Ahora, en Tears of the Kingdom, vemos que Link no solo tendrá que explorar Hyrule de forma horizontal, sino también vertical. El mundo está lleno de una especie de “islas flotantes” que podremos descubrir en el cielo, y para alcanzarlas podremos usar vehículos o, como podemos ver en el video, incluso habilidades para retroceder en el tiempo. Por ejemplo, si un trozo de la isla se desprende y cae, podemos subirnos a ese trozo y retroceder el tiempo para ascender a la isla como si estuviéramos en un ascensor.

En la demostración del gameplay, es el mismo Eiji Aonuma, legendario productor de toda la saga The Legend of Zelda, quien nos da un recorrido por el nuevo juego. El adelanto confirma la presencia de especies o tribus míticas en el lore de la saga, como los Zonai, y también revela algunos detalles del combate en el juego, tanto nuevas habilidades como el regreso de las armas con la posibilidad de romperse.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por fin llega el próximo 12 de mayo a Nintendo Switch. Para su lanzamiento, Nintendo también ha preparado una edición especial de la consola inspirada en el juego, que luce espectacular.

Más de 10 minutos de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Demostración de juego con Eiji Aonuma (Nintendo Switch)

Y así luce la edición especial de la Nintendo Switch OLED inspirada en Tears of the Kingdom, con patrones basados en el Hyrule que vemos en el juego y un llamativo emblema de la Trifuerza en el medio de la base o dock de la consola, como pieza central del arte. También han presentado un control Pro basado en el juego. La consola estará disponible el 28 de abril.

Nintendo Switch – OLED Model – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition