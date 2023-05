La película de Super Mario Bros se ha convertido en un verdadero éxito en taquilla, por lo que muchos esperan que a esta película le sigan otras de varias franquicias de Nintendo. Una película de The Legend of Zelda es una opción que suena demasiado buena como para no hacerse realidad, y los creadores de Zelda: Tears of the Kingdom están de acuerdo.

En una entrevista con Polygon, Eiji Aonuma, productor de la franquicia en Nintendo, y Hidemaro Fujibayashi, director del nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, han confirmado su interés en que una película de Zelda se haga realidad. El entrevistador, directamente, les preguntó: “¿El éxito reciente de la película de Mario los emociona acerca de la posibilidad de una adaptación de Zelda [como película]?” A lo que Aonuma respondió

“Sí, debo decir que estoy interesado, por supuesto. Pero que esté interesado no es lo único necesario para que se haga realidad, lamentablemente”.

Advertisement

Fujibayashi, por su parte, dijo: “Quizás lo más importante en este caso es la voz de los fanáticos”.

De los fanáticos, pero también de los estudios de Universal Pictures y de la misma Nintendo. No es descabellado pensar que los ejecutivos de ambas compañías están pensando en adaptar más franquicias del gigante de los videojuegos, sobre todo tomando en cuenta el éxito masivo que ha tenido la película de Mario. El pasado 29 de abril, apenas 24 días después de su estreno en cartelera, la película alcanzó los 1.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Al momento de escribir estas líneas, la película ya lleva recaudado unos 1.177 millones de dólares en taquilla. Es la película de un videojuego más exitosa en la historia.

La apuesta de llevar a Mario y sus amigos a la gran pantalla, esta vez como una película animada con un estilo visual 100% inspirado en los juegos y con un reparto de estrellas dando voz a los personajes, se convirtió en un éxito rotundo. La pregunta ahora mismo no es si Nintendo y Universal harán una película de otra franquicia, sino más bien cuál será la franquicia elegida. ¿The Legend of Zelda? ¿Metroid? ¿Donkey Kong? ¿O quizás algo más divertido e inesperado como Mario Kart o Super Smash Bros.? Solo el tiempo lo dirá, pero no es arriesgado pensar que sucederá .