Baby Yoda y Mando regresarán a nuestras vidas en otoño de 2020. Imagen : Lucasfilm

Aunque ya sabíamos desde hace unos meses que The Mandalorian tendría una segunda temporada, no sabíamos cuándo íbamos a poder ver más de nuestro querido Baby Yoda y el Mandalorian, o Mando. Este fin de semana, Jon Favreau, responsable máximo de la serie, anunció la fecha de estreno de la segunda temporada.

Favreau dijo en Twitter el viernes, el mismo día que se estrenó el último capítulo de la primera temporada, que la segunda temporada llegaría en otoño de 2020. En su tuit, Favreau incluyó una imagen de un gamorreano, los alienígenas que servían como guardias del palacio de Jabba el Hutt y que vimos por primera vez en Star Wars: Return of the Jedi.

Aparte de The Mandalorian, en 2020 también veremos dos series nuevas de Star Wars en Disney+. Una se centrará en Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y la otra contará con Cassian Andor (Diego Luna) de Rogue One. Todavía no sabemos cuándo se estrenarán estas series, pero les informaremos en cuanto tengamos más información.