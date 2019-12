Otras historias de Star Wars que deberías conocer si te ha gustado The Mandalorian

Filed to:

Así que te encanta Baby Yoda y su serie de televisión, aunque curiosamente se llame The Mandalorian. O t al vez también te gusten las historias de cazarrecompensas. Incluso, quién sabe, le has cogido cariño al propio Mando. Si todo esto se cumple , aquí van algunos cómics, juegos, libros y otras cosas de Star Wars que deberías ver. Lamentablemente, no hay un juego de Baby Yoda que podamos recomendar . De momento .

Star Wars Bounty Hunter | Videojuego | 2002

Por supuesto que este juego iba a estar en esta lista. The Mandalorian es una serie de televisión sobre un cazarrecompensas que también es (más o menos) un Mandaloriano . Star Wars Bounty Hunter es un videojuego sobre Jango Fett, que también resulta ser un cazarrecompensas y que también es (más o menos) un Mandaloriano .

Hace poco lo volvieron a lanzar en PS4 y lo jugué de nuevo. E s divertido, pero torpe, como le ocurría a la mayoría de los juegos de PS2 de aquella era. Pero si eres capaz de acostumbrarte a los controles de la cámara, aquí tienes un juego decente de Star Wars que te permitirá ser uno de los más temidos cazarrecompensas de la galaxia .

Star Wars: Doctor Aphra | Comic | 2016

He disfrutado con la mayoría de los nuevos cómics de Star War, pero sin duda, mi favorito ha sido Doctor Aphra. Ella apareció por primera vez en la serie de cómics de Darth Vader, pero rápidamente se convirtió en la favorita de los fans . Aphra e s inteligente, oscura , dura y tiene dos malvados droides asesinos de compañeros . ¿Qué más podríamos pedir ?

Bueno, en realidad hay mucho más. Aphra finalmente consiguió su propia serie de cómics que acabará dentro de poco . Pero en el transcurso de 40 números, se metió en todo tipo de travesuras criminales y en el oscuro mundo de Star Wars . Puede que no sea tan buena persona como Mando, pero si quieres algunas aventuras divertidas y ambientadas en los mugrientos rincones del universo de Star Wars, comienza ya mismo a leer Doctor Aphra.

The Bounty Hunter Wars Trilogy | Libros | 1998

Boba Fett es realmente bueno creando problemas . Aunque nada de lo que sucede en estos libros se considera canon, no hace que estas historias sean menos geniales. Este libro se desarrolla después de que Fett fuese comido por Sarlacc en Return Of The Jedi.

Si te gustan los cazarrecompensas, esta trilogía es para ti. También presenta cosas que luego aparecieron en The Mandalorian y otras cosas del canon, como el G remio de los cazarrecompensas .

Solo: A Star Wars Story | Película | 2018

Sé que mucha gente se sintió decepcionada cuando vio esta película por primera vez, y también sé que no funcionó muy bien en taquilla. Pero da igual , disfruté mucho de Solo porque me dio lo que buscaba en una película de Star Wars: nuevos amigos , unos malos siendo vapuleados , una buena batalla espacial y Lando. Y Solo tiene todo eso.

Si todavía no has visto Solo y estás deseando ver algunas aventuras divertidas de Star Wars en las que no haya Jedis, igual que ocurre en The Mandalorian, dale una oportunidad a esta película.

Cualquier capítulo de Las Guerras Clon en el que salga Cad Bane | TV Series | 2009

Siempre ha resultado extraño todo el amor que ha recibo Boba Fett de los fans de Star Wars. Vale que tenía algunas historias interesantes en los libros y los cómics, pero en la película Boba Fett fue un pringado que murió por accidente. Si quieres ver u n cazarrecompensas genial y duro de pelar , tienes que conocer a Cad Bane.

Cad Bane usa un gran sombrero de cowboy y lleva siempre un palillo de dientes en la b oca , como si fuese un malo del Salvaje Oeste. Incluso estaba previsto que él y un joven Boba Fett se pelearan como dos pistoleros en una de las películas. Tal vez podamos ver es a escena en la temporada 7 de Las Guerras Clon. Si puedes, merece la pena que veas toda la serie .

Republic Commando | Videojuego | 2005

Republic Commando no es un juego sobre cazarrecompensas o tiroteos del Salvaje Oeste . Es un shooter táctico en el que tienes que controlar el comportamiento de tu escuadrón . Pero si te encanta The Mandalorian porque no salen Jedis, sables de luz o Skywalkers , entonces te gustará Republic Commando.

Esta es una versión más oscura y seria del universo Star Wars. Todo parece más duro y mortal desde la perspectiva de un soldado y Republic Commando te pone en las botas del líder de un escuadrón de élite que deberá liderar a su pequeño grupo de clones a través de diferentes batallas durante las Guerras Clon. Advertencia, este juego termina con un tremendo cliffhanger, pero el resto es genial y está bien para descansar con todo ese rollo de los Jedi y los Sith que suelen traer siempre los juegos de Star Wars.

Hay muchos libros, juegos, series de televisión y películas de Star Wars que no he incluido en esta lista, pero siento que esta es una buena introducción para la parte más inexplorada y peligrosa del universo de Star Wars.



Si tienes alguna otra sugerencia déjanosla en los comentarios.