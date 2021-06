Imagen : Apple TV+

Fundación es una de las sagas más míticas en la historia de la ciencia ficción, y por fin, casi 80 años después del debut de su primera novela, será adaptada como una nueva serie de televisión con un reparto de estrellas.

La serie, basada en las novelas de Isaac Asimov, ha sido creada por David S. Goyer, guionista de pelícu las domo Dark City, Batman Begins y Man of Steel, entre otras, junto a Josh Friedman, guionista y creador de series como Snowpiercer y Emerald City. Se trata de una de las producciones más costosas de Apple TV+ hasta ahora, y por fin ya sabemos cuándo se estrenará en la plataforma de streaming: el próximo mes de septiembre.

Entre sus protagonistas se encuentran los reconocidos Jared Harris (Chernobyl, The Crown) y Lee Pace (Guardians of the Galaxy, Halt and Catch Fire), como Hari Seldon y Brother Day, el Emperador de la Galaxia, respectivamente. También forma parte del reparto Lou Llobell como Gaal Dornick y Laura Birn como Eto Demerzel. Puedes ver un adelanto de Fundación en su más reciente tráiler. [vía MacRumors]