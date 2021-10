Si pensamos en quien po dría volver a interpretar a Pinhead, el mítico líder de los cenobitas de Hellraiser probablemente pensemos en un actor, pero ya te vamos avisando de que no va a ser el caso. El papel ha recaído en Jamie Clayton (Sense8).

Francamente es una elección perfecta porque Clayton es una de esas actrices capaces de generar amenaza solo mirándote feo un rato . En cuanto al cambio de sexo, Pinhead es un demonio extradimensional y su apariencia siempre ha sido un tanto andrógina incluso cuando lo interpretaba Doug Bradley en el clásico de culto de 1987, así que no debería haber quejas.

El caso es que la elección de protagonista no es el único punto emocionante de este reboot. La nueva película ha sido escrita por David S. Goyer (el responsable del guion de toda la trilogía de Batman de Nolan y de la adaptación de Fundación para Apple TV). Dirige David Bruckner (The Night House y la estupenda The Ritual) y el resto del reparto cuenta con nombres como Odessa A’zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic (The Boys), Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, y Hiam Abbass (Blade Runner 2049).

El maestro del horror Clive Barker, que es el creador de los personajes originales de Hellraiser, es uno de los productores de esta nueva película y de momento está encantadísimo con lo que está saliendo. “He visto algunos de los diseños que están haciendo David Bruckner y su equipo y no solo rinden homenaje al primer film, sino que lo llevan a sitios que no había visto hasta ahora”, explica Baker . “ Este es un Hellraiser a una escala que simplemente no me esperaba. David y su equipo ha clavado la mitología, pero lo que me tiene emocionado es su dese de revolucionar el film para toda una nueva generación sin perder el espíritu del original.”

Hellraiser se estrenará en Hulu en algún momento del próximo año. No sería de extrañar que aprovechen el 10 septiembre, fecha en la que se cumplen 35 años del estreno del clásico original.