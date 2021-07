Si tienes una PlayStation 5 puedes obtener 6 meses gratis de Apple TV+

By

Si eres uno de los propietarios de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, en cualquiera de sus dos versiones (solo para juegos digitales o con soporte para juegos físicos), ya puedes obtener 6 meses gratis de suscripción al servicio de streaming Apple TV+.

Esta nueva promoción de Apple y Sony ofrece medio año de acceso gratuito al servicio de streaming de series y películas de la compañía de la manzana, y se trata de un regalo que llega en muy buen momento. Y es que próximamente se estrena la serie Fundación en Apple TV+, basada en la saga de novelas de Isaac Asimov, y además, el servicio cuenta con un catálogo cada vez más interesante de producciones originales, con series como For All Mankind, Ted Lasso, Mythic Quest y The Morning Show.

Para obtener los 6 meses gratuitos de suscripción solo es necesario acceder a la aplicación de Apple TV Plus directamente desde la PlayStation 5 e iniciar sesión con tu Apple ID. Después de los 6 meses comenzarás a pagar 5 dólares mensuales por la suscripción, así que apunta la fecha en el calendario para que decidas si deseas continuar o no con el servicio. La promoción es válida para casi todo el mundo, incluyendo países como España, Argentina, México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y por supuesto Estados Unidos, entre muchos otros. [vía PlayStation]