Hay más series de Star Wars en camino, o más bien, más temporadas de la series que ya están en desarrollo. Andor, la serie spinoff de la película Rogue One que llegará este año a Disney+, no tendrá solo una temporada sino, al menos, dos. Así lo ha confirmado uno de sus protagonistas, el actor Stellan Skarsgård.

En una entrevista para un medio sueco, Skarsgård (Baron Harkonnen en Dune y Erik Selvig en Thor y The Avengers) mencionó que “comenzaremos a grabar Dune 2 en julio, y después en otoño será tiempo de [grabar] la segunda temporada de la serie Andor de Star Wars”.

Andor es una serie cuyo rodaje comenzó en noviembre de 2020 y concluyó en algún momento de 2021, por lo que su estreno en 2022 parece inminente. Hasta ahora, solo conocemos que esta serie se desarrolla antes de los acontecimientos de Episodio IV: A New Hope y, por supuesto, antes de los acontecimientos de Rogue One, pero su trama y lo que veremos en ella todavía es un misterio. Ni siquiera han ofrecido un tráiler hasta ahora.

Tomando en cuenta que el personaje interpretado por Diego Luna era un espía de los rebeldes trabajando en contra del Imperio y, como pudimos ver en Rogue One, en muchos casos haciendo el trabajo sucio para poder lograr su cometido, es muy probable que la serie se centre justamente en este aspecto de la rebelión del que aún hemos visto muy poco. Y quizás, también veamos a Cassian toparse con el lado criminal de Star Wars y las facciones que trafican especias, esas mismas que hemos visto en películas como Solo y actualmente en la serie The Book of Boba Fett.

Andor todavía no tiene fecha de estreno, pero debería debutar este mismo año 2022. Además del regreso de Diego Luna como Cassian Andor, también forman parte del reparto Genevieve O’Relly como Mon Mothma, Forest Whitaker como Sam Gerrera y Stellan Skarsgård. K–2S0 no formará parte de la primera temporada, por lo que el regreso del androide interpretado por Alan Tudyk tendrá que esperar para la próxima. [Dagens Nyheter vía Collider]