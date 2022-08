Pudimos echar un primer vistazo a Andor, la nueva serie de Star Wars, el pasado mes de mayo durante la Star Wars Celebration. Ahora ya tenemos un tráiler hecho y derecho sobre esta historia que servirá como precuela a Rogue One: A Star Wars Story. Es... ¿Una nueva esperanza eso que siento?...



Sí, soy de los que creen que Rogue One es la única película de Star Wars buena que se ha hecho en los últimos 7 años (seguida de lejos por la desafortunada Solo, que no es tan mala película para haber sido tan vapuleada por la crítica). Huelga decir que Andor me tiene bastante hypeado. No ya porque su protagonista sea el mismo, sino porque parece compartir con Rogue One ese tono oscuro y violento tan cercano al cine bélico.

Andor relata la historia original de Cassian Andor (interpretado por Diego Luna), un rebelde que hace honor a su apelativo y comienza a fraguar los cimientos de la Rebelión en pleno apogeo del Imperio. Acompañan a Luna G enevieve O’Reilly y Forest Whitaker, que regresan en sus papeles originales de Mon Mothma y Saw Gerrera. Junto a ellos hay una generosa lista de recién llegados a la franquicia que incluye a Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, y Fiona Shaw. El guionista de la serie es Tony Gilroy, que de hecho es uno de los que escribió Rogue One.

Andor | Official Trailer | Disney+

La serie se desarrolla cinco años antes de los sucesos de Rogue One. Diego Luna da algún detalle más sobre lo que podemos esperar de la historia:

Es un caso único porque sabemos de lo que Cassian es capaz, pero en esta serie vamos a verlo en un momento de su vida en el que aún no sabe que es capaz de todo eso. Vamos a encontrarle en un momento especialmente duro en el que un tipo normal y corriente se convierte en parte de algo mucho más grande y debe formar parte de una comunidad creciente. Es el relato de los inicios de la revolución, y creo que es una historia hermosa porque nos recuerda de lo que es capaz la gente normal y corriente. No hay Jedis aqui. Solo gente normal que trata de tomar el control.

La mejor parte de Andor es que será la primera serie de Star Wars para Disney Plus en abandonar el formato de 8 episodios para saltar a 12. El primero se estrenará en Diensy Plus el próximo 21 de septiembre.