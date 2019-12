Filed to:

La Starliner de Boeing fracasó en su primer intento de llegar a la Estación Espacial Internacional. Foto : Terry Renna ( AP Photo )

Hoy por la mañana, la Starliner de Boeing aterrizó en el desierto de Nuevo México en EE.UU. El aterrizaje se produjo sin problemas. La Starliner aguantó temperaturas de más de 1.600 °C cuando pasó por la atmósfera de la Tierra y activó tres paracaídas y airbags, lo cual le permitió aterrizar suavemente en el Campo de Misiles de Arenas Blancas.

Han sido unos días difíciles para la Starliner, la nave reutilizable de Boeing cuyo objetivo es transportar a astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI) en el futuro. La Starliner despegó de Cabo Cañaveral en Florida el viernes en su primer vuelo de prueba. Su destino era la EEI, pero debido a un fallo técnico, no llegó a colocarse en la órbita correcta, lo cual hizo imposible que llegara a la estación.

Los problemas se produjeron por culpa de l “reloj interno” del sistema de control de tiempo de la nave, lo cual hizo que se desviara del rumbo previsto y que no encontrara la órbita correcta . Al parecer, el problema ocurrió porque la Starliner “obtuvo” la hora errónea del cohete Atlas V, un elemento clave en el lanzamiento de la nave.

Según la NASA, el error pudo haber sido corregido por la tripulación, y sus miembros no hubieran estado en peligro. No obstante, dado que era un viaje de prueba, no había tripulación en la Starliner.

“Esta es la razón por la cual realizamos pruebas”, afirmó Jim Bridenstine, el jefe de la NASA.

Bridenstine comentó que era demasiado temprano para saber si el primer viaje de la Starliner atrasaría los planes de la agencia para mandar una tripulación en la nave a la EEI. No obstante, destacó que poder llegar a la estación sin una tripulación no era un requisito para poder seguir adelante. Bridenstine afirmó que en el pasado, las tripulaciones de la NASA han tenido que llegar a la EEI con naves que nunca habían realizado el viaje.

La NASA le otorgó un contrato de 4.200 millones de dólares a Boeing en 2014 para desarrollar la Starliner y realizar seis misiones con tripulación a la EEI. La empresa de Elon Musk, SpaceX, recibió un contrato similar de 2.600 millones de dólares. SpaceX u tilizará su cápsula Crew Dragon y su cohete Falcon 9 para transportar a los astronautas a la EEI.

