Por fin conocemos cuándo llegará la temporada final de Dark, una de las series más intrigantes de estos últimos años. Si no has visto la serie, no creo que puedas entender nada del tráiler de su tercera temporada, aunque si la has visto es posible que tampoco . Si no te ha intrigado lo suficiente como para verla , aquí tienes todos los argumentos que necesitas para empezarla hoy mismo.

Los creadores de la serie ya confirmaron que se trata de la última temporada, y ahora sabemos que se estrenará el sábado 27 de junio, justo dentro de un mes. Ahí va el tráiler de esta tercera temporada :

La temporada 2 nos dejó con muchas preguntas sin respuesta y después de ver el tráiler nos quedamos con más aún. ¿No había muerto Martha Nielsen en la temporada pasada? ¿De dónde viene esta nueva Martha? ¿Ese incendio es parte de la transformación de Jonas en Adam? ¿Quiénes son esos tres nuevos personajes? Y la pregunta más importante de todas: ¿será e ste de verdad el último ciclo?

Dark se ha convertido estos años en un referente de la ciencia ficción y estamos deseando descubrir cómo harán para encajar las piezas de este intrincado puzzle . Ya solo queda un mes. Tic, tac.