Tom Cruise, a sus 60 años de edad, ya nos debería tener acostumbrados a que cada vez hará hazañas más extremas en sus películas, desde hacer saltos en paracaídas de tipo HALO hasta dejarse caer de un helicóptero en pleno vuelo, y mucho más. Pero aún así, es imposible no suspirar en asombro al ver su nueva hazaña.

Y es que al bueno de Tom se le ha ocurrido que la mejor forma para promocionar sus dos películas más recientes, la ya estrenada y fascinante Top Gun: Maverick, y la próxima Mission Impossible: Dead Reckoning: Part I, ha sido aparecer en forma de video en la CinemaCon volando sobre un pequeño avión o avioneta. Y al decir “sobre el avión” me refiero a encima de él, fuera de su pequeña cabina o asiento de piloto, de pie sobre su estructura hablándole a la cámara con total tranquilidad, como si estuviera haciendo la cosa más normal del mundo.

Pero esto no es todo, para finalizar el video, después de que Christopher McQuarrie, director de la nueva Mission Impossible, apareciera junto a él volando en otro avión, se les ha ocurrido poner de cabeza los aviones en pleno vuelo, con Tom todavía afuera.

Mission:Impossible - Dead Reckoning CinemaCon Footage (aka Tom Cruise doing an insane plane stunt)

Es un video tan surreal y maravillosamente absurdo que me ha volado la cabeza. De hecho, confieso que cuando apareció el segundo avión por un momento pensé que Tom iba a saltar de uno al otro. No lo ha hecho, pero aún así no he dejado de quedar sorprendido.

Esta es la clase de hazaña que ha caracterizado a Tom Cruise durante su carrera, en especial en las últimas dos décadas y con la saga Mission Impossible, donde pareciera querer superarse en cada una de las películas y hacer cosas más extremas. Lo vimos escalando el Burj Khalifa y colgado de otro avión mientras despegaba, y ya sabemos que en esta nueva película lo veremos saltando al vacío en una moto y colgando de este pequeño avión rojo. Porque Cruise es la mayor estrella de Hollywood de los últimos tiempos y así nos lo recuerda. ¿Qué locura hará después? Ah, sí, quiere grabar escenas en el espacio.