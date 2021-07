Imagen : Toei Company.

Han pasado 14 años desde que se estrenara Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, la primera parte del llamado Rebuild of Evangelion que reconstruye y da un nuevo final a la historia de esta mítica saga creada por Hideaki Anno. Ahora, su última película por fin llegará a occidente.

Amazon ha anunciado que Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time llegará a todo el mundo, exceptuando Japón, a través de su servicio de streaming Prime Video. Esto, apenas unos 5 meses después de su estreno original en los cines de Japón. Afortunadamente, esta vez no tendremos que esperar meses o años para ver la película que concluye esta historia.

Escrita por Hideaki Anno, quien también participó como uno de los directores del film, esta es la entrega final del Rebuild de Evangelión y una de las películas más esperadas por todos los fanáticos de la saga y el género desde hace años, tras sufrir algunos retrasos. El estreno forma parte del notable interés de Prime Video y otras compañías de streaming en llevar cada vez más anime a sus plataformas. Y en esta ocasión, es un gran lanzamiento internacional.

Shinji tendrá que subirse al Eva el próximo 13 de agosto, cuando se estrene Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time en Prime Video en todo el mundo. [vía Variety]