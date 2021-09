Si ya instalaste iOS 15 en tu iPhone, probablemente hayas notado que las historias de Instagram han dejado de sonar a menos que muevas el interruptor que activa el timbre del teléfono. Instagram ha lanzado una actualización que corrige este error.

Lo cierto es que esto ha sido un problema desde que Apple lanzó la primera beta de iOS 15. Instagram silenciaba el audio en las historias si el timbre del iPhone estaba en silencio. No es así como se supone que funciona el interruptor de timbre: solo silencia los sonidos de los mensajes de texto, las llamadas y las alarmas, no los sonidos de las aplicaciones. Después de todo, el hecho de que tengas tu teléfono en silencio no significa que no quieras que suene tu música favorita o las historias de tu némesis haciendo el ridículo en Instagram.

No está claro qué tan extendido estaba el problema. Algunas personas afirman en Reddit que el bug silencioso ha estado causando problemas en Instagram desde iOS 14 . Sin embargo, parece que no fue un problema limitado las versiones beta de iOS 15.

Instagram también ha solucionado otro problema, como informó 9to5 Mac, que tiene que ver con el ‘notch’ más pequeño del iPhone 13. Si estás utilizando el iPhone más nuevo, es posible que hayas notado que la barra de búsqueda en la parte superior estaba debajo de la barra de estado de iOS, lo que dificultaba la búsqueda, el acceso a tus DM, etc.

No tienes que hacer nada especial para solucionar el problema. Todo lo que tienes que hacer es descargar la última actualización. Dicho esto, este es un buen ejemplo de por qué quizá prefieras esperar un poco antes de actualizar al último software o teléfono disponible . Facebook ha lanzado una solución relativamente rápido , pero cualquiera que haya estado usando la beta para desarrolladores o la beta pública de iOS ha estado lidiando con este molesto error durante meses. Por supuesto, no es un error que rompa el sistema y, hasta ahora, iOS 15 ha demostrado ser bastante estable. Aun así, las primeras semanas de una nueva versión de software están generalmente cargadas de pequeños pero molestos errores como este . Si tan solo pudiéramos hacer que Instagram publique una actualización que restaure el feed cronológico...

