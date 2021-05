Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Sí, lo se. Probablemente debería decir que salen a la venta, pero llevo desde diciembre esperando a comprar una puñetera nueva gráfica a un precio que no se haya inflado dos o tres veces, y algo me dice que las nuevas 3070 Ti y 3080Ti no serán precisamente la oportunidad que estoy esperando.



El anuncio oficial de estas nuevas gráficas que solo veremos en fotografía tendrá lugar el 31 de mayo en el marco de la feria Computex de Tai Pei. Según la información a la que ha tenido acceso WCCFTech, la Nvidia 308 0Ti saldrá a la venta el día 2 de junio, mientras que la 3070Ti lo hará una semana más tarde, el día 9 de junio.

Esto significa que unos minutos después de que se produzca el lanzamiento, los bots al servicio de los especuladores comprarán todo el stock disponible y en un plazo de tan solo unos días podremos comprar la 3070 Ti y la 3080Ti, pero al doble o triple de su precio mientras las plataformas de venta online miran para otro lado porque ellas, pobrecitas, no pueden hacer nada salvo cobrar la mejor comisión posible por la estafa, digo, venta.

Al menos cabe la esperanza de que la especulación en torno a estas gráficas no dure mu chos meses. Recientemente supimos que Nvidia iba a limitar la capacidad de la 3070 y de la 3080 para minar criptomonedas, lo que probablemente redunde en una menor cantidad de gente dispuesta a pagar precios desorbitados por ellas.

Todavía no hay datos oficiales sobre las características técnicas de estas nuevas gráficas. Las filtraciones apuntan a que ambas tendrán más núcleos Cuda. La 3080Ti aparentemente pasará de ls 8 a los 12GB de memoria, y la 3070Ti mantendrá los 6 que tiene la 3070, pero con memoria GDDR6X. En unos días saldremos de dudas. [WCCFTech]