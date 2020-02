Las ruedas del Mac Pro cuestan 400 dólares, pero no tienen frenos para evitar esto

Gif : MKBHD

Las ruedas del Mac Pro han vuelto a ser motivo de burla en Twitter, pero esta vez no por su precio (400 dólares que se suman al precio del ordenador) sino porque no tienen frenos. Esta carencia aparentemente inocua es una valiosa lección para los compradores del equipo más caro de Apple: no lo compres con ruedas si lo vas a usar sobre una mesa o en un suelo que no esté nivelado.

El consejo proviene del youtuber de tecnología Marques Brownlee, que se compró un Mac Pro de 42.399 dólares (más impuestos, más gastos de envío) y descubrió de una forma bastante cómica que las ruedas no se pueden bloquear:

Advertisement

Brownlee graba sus vídeos en 8K con cámaras RED y los edita en Final Cut Pro X, por lo que el enorme desembolso tenía sentido para él. En su review del Mac Pro, ensalza la nueva caja sin cables internos, con refrigeración pasiva y diseño modular (pero modular de verdad, no como el Mac Pro con forma de papelera), lo silencioso que es en todo momento (los ventiladores giran a frecuencias aleatorias para no crear armónicos molestos) y su gran potencia (procesador Intel Xeon W de 28 núcleos, 768 GB de RAM, dos gráficas Radeon Pro Vega II Duo de 64 GB, un SSD de 8 TB y una tarjeta aceleradora Apple Afterburner).

En resumen, no tiene quejas, salvo por las ruedas, que son un potencial peligro cuando el ordenador está en altura o el suelo no es completamente horizontal . Por suerte para los interesados, ya no hace falta decidir si quieres el Mac Pro con ruedas en el momento de la compra: Apple ha confirmado que más adelante se podrán instalar manualmente en casa mediante un kit de instalación.