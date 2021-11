Disney ha anunciado que dos de las series más esperadas para Disney+ en 2022 tardarán más de lo que esperamos en llegar a la plataforma de streaming. Se trata de Ms Marvel, la serie del MCU centrada en la heroína adolescente Kamala Khan, y Andor, la serie de Star Wars basada en el personaje que conocimos en la película Rogue One.

Así lo ha anunciado Christine McCarthy, una ejecutiva de la compañía durante una conferencia con inversionistas. Los aparentes retrasos se están llevando a cabo debido, como no, a la pandemia en curso y los problemas y dificultades que ha ocasionado para la producción de sus series y películas. No obstante, curiosamente tanto Ms. Marvel como Andor ya han concluido su rodaje. De hecho, se esperaba que Ms. Marvel se estrenase a finales de este mismo año 2021.



Pero no será así. Tanto la serie de Kamala Khan como la de Cassian Andor debutarán en algún momento entre los meses de julio y septiembre de 2022. Recientemente también se retrasó de forma indefinida la primera película de Star Wars desde Rise of Skywalker.

Disney+ tiene grandes planes para 2022 en materia de contenido de Marvel y de Star Wars, dos de sus franquicias más imp ortantes y exitosas. Para el MCU se espera que durante el próximo año lleguen las series de Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, el especial de navidad de Guardians of the Galaxy, la temporada 2 de What… If? y Ms. Marvel. En el caso de Star Wars, se espera que debuten la serie de Obi-Wan Kenobi, la temporada 2 de The Bad Batch, la temporada 3 de The Mandalorian y Andor. [vía IGN]