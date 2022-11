El largometraje de Blade que tienen entre manos Disney y Marvel Studios y que será protagonizado por el actor Mahershala Ali ya ha encontrado un nuevo director, según The Hollywood Reporter. El elegido será Yann Demange, que trabajó recientemente en Lovecraft Country, la serie de terror sobrenatural producida por Jordan Peele ( Monkeypaw Productions) que se estrenó en HBO en agosto de 2020 .

Pero el proyecto tiene también más fichajes. Al nuevo equipo de Blade se incorpora Michael Starrbury (nominado a un Emmy por la serie de Netflix When They See Us, de Ava DuVernay ). El bueno de Michael será el encargado de abordar el guion de la esperada película de acción de vampiros para el Marvel Cinematic Universe. Demange y Starrbury se han sumado al proyecto para darle un toque más oscuro y crudo a la franquicia. Su granito de arena promete traer aún más monstruos y locura sobrenatural al MCU, en la misma línea que ya lo han hecho Moon Knight y Werewolf by Night, por eso estos fichajes nos vuelven a poner otra vez el hype por las nubes . ¿Imaginas a Mahershala Ali y Oscar Isaac actuando juntos ? ¿Y qué tal si añadimos una pizquita de Gael García Bernal también ?

En septiembre, se decidió prescindir de Bassam Tariq (Mogul Mowgli), el director original de la película, cuando faltaban tan solo dos meses para comenzar el rodaje. La productora explicó que se produjeron demasiadas desavenencias creativas con el director . Presumiblemente, la producción puede volver a encarrilarse para que den comienzos los primeros rodajes en Atlanta en 2023. Si Marvel planea que la fecha de lanzamiento de Blade se mantenga para e l 6 de septiembre de 2024 (ya la ha tenido que retrasar en una ocasión) no le quedará otra que ponerse las pilas .