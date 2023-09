Prepárate para los terrores de la Al revés de Cosas más extrañas y el mundo post-apocalíptico infestado de clickers El último de nosotros en Universal Studios Halloween Noches de terror Hollywood. io9 recientemente realizó un recorrido iluminado por ambas casas embrujadas muy esperadas en el evento del parque temático de la temporada espeluznante de este año.

Noches de terror HollywoodEl director creativo de John Murdy estuvo presente para hablar sobre lo que los fans pueden anticipar ver en las casas inspiradas en algunos de los personajes más destacados del género. títulos populares en este momento. “Estás tratando de acertar en todas las cosas que son icónicas de cada marca. Con Cosas más extrañas, Mucho de esto es simplemente su alcance, tamaño y espectáculo”, compartió Murdy mientras nos guiaba a través de conjuntos de claves como Eddie. El tráiler de Munson, la habitación del arco iris de Eleven y la impresionante casa de Creel al revés de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

“Algo como [la casa Creel] es una gran habitación para Noches de Horror . Esta es una habitación enorme; serían como tres habitaciones en “un año normal”, dijo Murdy. Describió su proceso de creación de adaptaciones de películas, televisión y juegos a través de la lente de Noches de terror. “[Lo] primero que hago es pasar por cada episodio. Me lleva como un día pasar por uno episodio porque estoy constantemente deteniéndome y tomando notas de código de tiempo, solo páginas y páginas de notas. Así que probablemente me lleve una semana solo Para analizarlo todo y anotarlo, entonces desarrollaré un esquema. Y por lo general es más de lo que podemos hacer. como, ‘Oh, ahora tengo que descubrir cómo editarlo para llevar la historia al espacio que tenemos’. Se rió, parado en uno de los espacios de Universal Studio en el lote al que Universal Parks también tiene acceso: está cerca de Super Nintendo World. y justo al final de la gira de estudios mundialmente famosa. “Afortunadamente, estamos en un escenario de sonido; es una casa bastante grande. Esta es tan grande,si no más grande, que la casa de Weeknd el año pasado, así que es un poco más grande que algunas de nuestras otras huellas. Obviamente Cosas más extrañas es una de nuestras tres grandes propiedades de estreno: está en el alcance y la escala. El espectáculo es tan grande que pensamos: ‘No. “Esto tiene que ir aquí. Está impulsado por ese tipo de decisiones”.

Alternativamente, El último de nosotros House, inspirada en el juego y no en el programa de HBO, ocupa cantidades similares de espacio, pero de una manera más reducida. En lugar de Cosas más extrañas‘ grandes éxitos de momentos icónicos, te deja caer directamente en el mundo de El último de nosotros Juego. “Son salas menos grandes y más cavernosas, que se retuercen y giran. Y eso es por diseño”, dijo Murdy, refiriéndose al los infames escenarios de alcantarillado y FEDRA por los que nos recorrió. “Queríamos llevarte lentamente a la alcantarilla y luego es solo... torneado para replicar esa experiencia en primera persona de jugar un videojuego”. Si tienes claustrofobia, ten cuidado con esa casa con seguridad .

Sin embargo, si eres fanático del talento que aparece en el juego, te emocionará descubrir que se grabó un nuevo diálogo. por los originales Joel y Ellie de la franquicia original de Neil Druckmann. “Trabajamos específicamente con Troy [Baker] y Ashley [Johnson], quienes Joel y Ellie, y esa fue una sesión de grabación completamente separada. Los dirigí de forma remota desde Irlanda”, dijo Murdy. Él trabaja de forma remota. durante la mayor parte del año desde Irlanda con su equipo creativo de Hollywood Universal y regresa a casa para Horror Nights para el evento anual. Este año, él y Druckmann trabajaron estrechamente para recrear momentos memorables del juego utilizando materiales originales. “El diálogo… básicamente cosas del juego y luego las envié a Naughty Dog. Y luego sus escritores las modificaron. Así que se graba específicamente solo para esta casa”.

Cuando se trata de Cosas más extrañas, el proceso fue un poco diferente. Murdy explicó que gran parte de la trama de esa casa es llevada a cabo por “actores de miedo” que interpretan a personajes como Eddie y Vecna, usando una pista de sincronización labial de momentos clave de la cuarta temporada. “En Cosas más extrañas“El diálogo que estamos usando es todo del programa, por lo que está específicamente extraído de la serie”, dijo. El elenco de la casa se pudo llenar con personas en lugar de estatuas de niños como años antes, gracias a que todos crecieron. En ambos atracciones, dijo, “Siempre queremos ponerte en el medio para que la amenaza venga hacia ti”. En otras palabras, Si eres un aficionado a los fantasmas, los horrores de los clickers, los hinchadores, los Demogorgons y la Vecna se arrastrarán por cada esquina.

Debido a la pura popularidad Cosas más extrañas Para la banda sonora de la cuarta temporada, tuvimos que preguntar si Kate Bush y Metallica aparecerían en la casa, considerando que su música era instrumental en rompiendo la maldición de Vecna. “Cuando estás esperando en fila con el contenido de video refrescando tu memoria de la temporada pasada, nosotros también tocando todas las canciones. Metallica [ ‘Master of Puppets’], [Kate Bush] ‘Running Up That Hill’ y todo eso fue popularizado por el programa”, confirmó, pero también aclaró: “Cuando estamos en la casa propiamente dicha, es principalmente la partitura de el espectáculo. Y luego, justo final, escuchas una repetición de ‘Running Up That Hill.' sobre la música pop y todas las cosas que escuchamos en el programa. Y luego, una vez que estás aquí, es más la partitura música y etiquetaremos ‘Running’ al final”.



Este resumen del evento, que incluye activaciones para importantes proyectos de estudio, fue escrito durante las huelgas WGA y SAG-AFTRA de 2023. Sin el trabajo de Si los escritores y actores actualmente en huelga, las películas y la televisión cubiertas aquí no existirían.