De un tiempo a esta parte, me he vuelto creyente (y un poco evangelista) de la gamificación del ejercicio físico. Es decir, de usar pulseras o relojes inteligentes para incentivar la actividad física con retos y objetivos diarios.



Vi los resultados en mis propias carnes (¿en mis propias grasas?) cuando me empeñé en comprarme un Apple Watch y (fue tan caro el capricho que) empecé a cerrar los anillos a diario para amortizar la compra.

“Cerrar los anillos” en el eslang de los usuarios de Apple Watch significa cumplir con tres objetivos diarios. Los predefinidos por el reloj son: 1) quemar un mínimo de 500 kilocalorías activamente, 2) hacer media hora de actividad física igual o más intensa que andar rápido y 3) estar al menos un minuto de pie en doce horas distintas del día.

Los objetivos van subiendo o bajando semanalmente en función de tus logros, pero se pueden modificar en cualquier momento. Tu progreso además es público para los amigos que agregues al reloj, de manera que puedes tener varios ojos observándote, si eso te sirve de incentivo. Y hay retos mensuales adaptados al nivel que tengas (por ejemplo, “quema 40.000 calorías en agosto”), así como competiciones opcionales con tus amigos para ver quién cierra más anillos en una semana.

La cuestión es que toda esta rutina empezó a funcionarme. Empecé a cerrar los tres anillos todos los días, a subir semanalmente los objetivos del reloj, a completar los retos mensuales, a competir con amigos… Y adelgacé, pero sobre todo empecé a sentirme más fuerte, más en forma, lo que aumentó mi motivación para seguir superándome.

Echando la vista atrás, no creo tanto en el poder del reloj (al final son números y píxeles) como en mi propia intencionalidad. Mi convencimiento de que es importante que esos números vayan subiendo y esos píxeles vayan cerrando anillos. Mi obstinación por completar un mes perfecto y luego un año perfecto (cerrar todos los anillos, superar todos los retos, todos los meses).

Viendo que esa rutina me estaba funcionando sorprendentemente bien, un día mi madre me preguntó cuánto costaba un Apple Watch como el mío. 460 euros, le dije. Y se olvidó del tema inmediatamente.

Pero claro, uno es un buen hijo, y me quedé pensando . Y se me ocurrió regalarle la pulsera de Xiaomi… Ok, tal vez no sea tan buen hijo. Podría haberme rascado el bolsillo y haberle regalado el reloj. Pero la pulsera de Xiaomi, la Mi Smart Band 6, tiene dos ventajas fundamentales sobre el Apple Watch Series 6: se carga cada dos semanas (en lugar de todos los días) y cuesta diez veces menos. De hecho, pagué 35 euros en Amazon, así que 13 veces menos. Por no hablar de la posibilidad de que se le rompa el Apple Watch y Apple le cobre un ojo de la cara por arreglarlo. (Arreglar un Apple Watch Series 6 con la pantalla rota cuesta 327 euros. Pero tranquilo, si quieres, te venden un seguro de 100 euros en el momento de la compra. Con franquicia).

Para que mi madre no pensara que le estaba dando gato por liebre, le expliqué que la Mi Smart Band 6 tiene básicamente las mismas funciones de salud y fitness que el Apple Watch (incluido el medidor de saturación de oxígeno en sangre), y le regalé también la báscula inteligente de Xiaomi, que me pareció un complemento perfecto para la pulsera. La báscula se puede encontrar en Amazon por 20 euros y, aunque no es muy fiable en la medición de grasa y masa muscular, se sincroniza con la misma aplicación de Xiaomi para la Mi Band: Mi Fit. Que además es muy buena. Y au nque no es como lo hago yo, pensé que, a mi madre, tener todas sus mediciones en la misma app le resultaría intuitivo y más motivador.

Mi madre aceptó el doble regalo con gusto y empezó a usar la pulsera ese mismo día. Al día siguiente fue a andar con mi padre por la playa para completar su objetivo de pasos. Y ahora tiene en cuenta su nivel de actividad como nunca antes. Sale a caminar a diario. Se mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca. Mira sus horas de sueño. Tiene más presente su nivel de estrés. De vez en cuando hace algo de mindfulness. Es mi madre, pero fit. El mismo clic que me hizo el cerebro a mí con el reloj, se lo hizo a ella el suyo con la pulsera.

No digo que los wearables sean dispositivos mágicos que te arrastren a la calle como un imán. He tenido pulseras y relojes que solo he usado para recibir notificaciones de WhatsApp. Todas acabaron en un cajón o vendidas. Pero una vez que existe la intencionalidad (mi madre también la tenía), un medidor con objetivos, retos y funciones sociales puede ser tu mejor aliado.

Apple Watch Series 6

Ejercicios compatibles: Aerobic acuático, Artes marciales, Atletismo, Bádminton, Baile, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Bolos, Boxeo, Caza, Ciclismo de mano, Críquet, Cuerpo y mente, Curling, Deportes acuáticos, Deportes con pala, Deportes de nieve, Deportes ecuestres, Ejercicios aeróbicos mixtos, Ejercicios con rodillo, Ejercicios con step, Ejercicios de abdominales, Ejercicios de ballet con barra, Ejercicios de fuerza, Entreno cruzado, Entreno funcional, Escalada, Escaleras, Esgrima, Esquí alpino, Esquí de fondo, Flexibilidad, Fútbol, Fútbol americano, Fútbol australiano, Gimnasia, Golf, Hockey, Jugar, Kickboxing, Lacrosse, Lucha, Navegación, Patinaje, Pesca, Raquetbol, Rugby, Saltar a la cuerda, Senderismo, Snowboard, Sóftbol, Squash, Surf, Tenis de mesa, Tenis, Tiro con arco, Voleibol, Waterpolo, Yoga. En watchOS 8 beta: Taichí y Pilates.



Funciones de salud: Seguimiento del sueño, notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja, niveles de oxígeno en sangre, recordatorios y seguimiento del lavado de manos, monitoreo del ciclo menstrual, detector de ruidos altos, detector de caídas, asistente de atención plena. En watchOS 8 beta: seguimiento de frecuencia respiratoria durante el sueño, asistente de reflexionar en la app de mindfulness, monitor del equilibrio al andar y alertas por riesgo de caída.

40 x 34 x 10,7 mm / 44 x 38 x 10,7 mm, de 30 a 47 g

Pantalla Retina OLED LTPO siempre activa con brillo de 1000 nits

Chip Apple S6 SiP con procesador de doble núcleo de 64 bits

Chip inalámbrico W3 + chip U1 de Banda ultraancha

GPS/GNSS, brújula, altímetro siempre activo

Resistente al agua (50 metros)

Sensor de oxígeno en la sangre



Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca

Sensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generación

Llamadas de emergencia en el extranjero



Acelerómetro de hasta 32 fuerzas g con detección de caídas, giroscopio

Sensor de luz ambiente, parlante, micrófono

Capacidad de 32 GB



Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.0, LTE opcional

Batería de hasta 18 horas de duración

Cubierta posterior de cristal de zafiro y cerámica

Disponible en aluminio, acero inoxidable y titanio. Varios colores



Modelo de 40 mm: desde 429 euros. Modelo de 44 mm: desde 459 euros

Compatible solo con iOS

Xiaomi Mi Smart Band 6



Ejercicios compatibles: Cinta de correr, estilo libre, running al aire libre, ciclismo, caminatas, piscina, máquina de remo, elíptica, ciclismo interior, yoga, saltar a la comba, baile, gimnasio interior, gimnasia, entrenamiento por intervalos de alta intensidad, entrenamiento para el tronco, estiramientos, bolos, bádminton, boxeo, máquina de step, pilates, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, críquet, patinaje sobre hielo, kickboxing, street dance, zumba.



Funciones de salud: Monitorización de la frecuencia cardiaca y del sueño con seguimiento de la salud femenina. Monitorización de la frecuencia cardiaca: Frecuencia cardiaca de día completo, frecuencia cardiaca manual, frecuencia cardiaca en reposo y curva de la frecuencia cardiaca Monitorización del sueño: Sueño profundo, sueño ligero, movimiento ocular rápido (REM), siestas Seguimiento de la salud femenina: Registros y recordatorios del ciclo menstrual y las fases de ovulación Monitorización del estrés, ejercicios de respiración, evaluación del índice de vitalidad (valor PAI), alertas de inactividad, contador de pasos, establecimiento de objetivos.

