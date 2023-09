El sistema de verificación de hechos de Community Notes en X, anteriormente conocido como Twitter, vinculado a un video porno en una publicación que desacredita un rumor sobre Nina Agdal, una modelo danesa y prometida del influencer convertido en boxeador Logan Paul. Durante la última semana, un vídeo que muestra sexo oral realizado por una mujer que se parece a Agdal hizo que algunos círculos de Internet cayeran en picada. . Agdal ha estado en el centro de una campaña de acoso dirigido orquestada por el luchador de MMA Dillon Danis, quien está programado para pelear con Paul en un próximo partido. Danis pasó las últimas semanas publicando fotos de Agdal con otros hombres y memes criticándola como promiscua en un aparente intento para humillar a su oponente. Los representantes de Paul y Agdal no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios y no dijeron nada públicamente sobre el asunto. Como si esta historia no tuviera suficientes capas de complejidad, un meme que describe el video se volvió viral en X durante el fin de semana. Entonces el sistema Community Notes de X entró en acción.

X sostiene que no tiene control sobre el sistema de Notas Comunitarias y que no puede agregar, eliminar o editar las etiquetas de verificación de hechos. X no respondió a una solicitud de comentarios. meme describing the video went viral on X over the weekend: “NAH I JUST SAW THE LOGAN PAUL’S GF VIDEO ITS WORSE THAN YOU CAN IMAGINE.”

Then X’s Community Notes system sprung into action, adding context below the tweet. Fact checkers wrote, “ The widely circulated video appearing to show Nina Agdal giving another man oral sex is not Nina Agdal. This is confirmed when, later in the video, the woman is shown with two star tattoos on her neck, while Nina Agdal doesn’t have any tattoos on the back of her neck.”

The user who fact checked the meme about the porn video thought it would be useful for people to see the video in question, and a preponderance of Community Notes users apparently agreed. The fact- check includes a link to the video, which does not depict Agdal, on the porn platform SpankBang.



X maintains that it has no control over the Community Notes system and is unable to add, remove, or edit the fact check labels. X did not respond to a request for comment.

