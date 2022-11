Con más de 100 millones de unidades vendidas desde su debut en 2006, no se puede negar la popularidad de la Wii, pero dos generaciones consolas de Nintendo más tarde, la gente todavía encuentra formas inteligentes de expandir las capacidades de la Wii. Sin embargo, esta consola hackeada está más enfocada en la productividad que en los juegos, al convertir la Wii en una Mac.

A Apple no le gusta que sus sistemas operativos se ejecuten en otra cosa que no sea el hardware de Apple, por lo que hacer que la Wii ejecute Mac OS 9 no es tan fácil como colocar un disco de instalación en la unidad para discos de la consola e instalarlo. No es fácil, pero no imposible, porque resulta que el procesador PowerPC dentro de la Nintendo Wii está lo suficientemente cerca de los chips PowerPC que Apple usó en sus máquinas Power Macintosh G3.

Pierre Dandumont explica cómo lograron ejecutar Mac OS 9.2 en una Wii en su página web (cortesía de Google Translate) y, a pesar de lo ingenioso que es el hack , hay capas de complejidad que hacen que el sistema operativo no funcione a la perfección.

Mac OS sur la Wii avec Mac-On-Linux

Hacer una “ Nincintosh” ( ¿mejor Mactendo? ¿MacinWii?) se basa en la capacidad de una Wii hackeada para ejecutar un sistema operativo basado en Linux a través del canal Homebrew no oficial, que al mismo tiempo facilita Mac-on-Linux, lo que permite que Mac OS se ejecute bajo Linux. Se inserta una imagen de disco de Mac OS 9.2 en una tarjeta SD en la Wii y, después de iniciar la consola y abrir Homebrew Channel, se usa BootMii para iniciar Linux y despu és Mac OS, aunque no tendrá el icónico sonido de inicio, uno de los muchos problemas al ejecutar este s istema operativo en una consola de juegos.

Los problemas con las resoluciones hacen que Mac OS 9.2 se vea extremadamente feo en la Wii, pero Dandumont pudo ejecutar Internet Explorer 5, sin una conexión a Internet que funcionara, iTunes, con un sonido extraño antes de que la aplicación se cierre rápidamente, e incluso Doom, aunque va a apenas un cuadro por minuto, lo que lo hace imposible de jugar .

Mac OS 9 debutó 7 años antes que la Wii, y Dandumont se preguntó si una versión más reciente del sistema operativo de A p ple tendría más éxito. Desafortunadamente, Mac OS X exige al menos 64 MB de RAM para funcionar, y Wii no tiene más de 52 MB, lo que hace que el sistema operativo colapse al iniciarlo . La Wii puede ser impresionante haciendo cosas nuevas , pero claramente no es un reemplazo para el hardware de Apple.