La habilidad para ejecutar Doom se ha convertido en una especie de ritual de paso para muchos dispositivos. Ahora podemos dar la bienvenida a los test de embarazo a este selecto club al que ya pertenecen cajeros automáticos, cámaras de los 90 o impresoras.

Un programador especialmente terco ha logrado instalar y ejecutar el juego en un test de embarazo electrónico Equate al que previamente ha destripado y modificado para poder conectarlo a un PC dado que los test de embarazo no son famosos por tener puertos USB para teclado y ratón. Foone Turing comenzó ejecutando algunos vídeos como el Never Gonna Give You Up de Rick Astley o clips de las versiones de Doom de 1993 y 2011 hasta que ayer lunes por fin logró su objetivo.

Obviamente, la pantalla monocroma de un test de embarazo no es el mejor soporte para jugar a Doom porque básicamente solo puede mostrar un puñado de letras. Foone Turing ha tenido que cambiar el procesador original del test porque ese chip sencillamente no esté pensado para ser reprogramado y no permite conectar un teclado inalámbrico como ha hecho.

El programador explica que no es exactamente un test de embarazo tal cual, sino una versión modificada del dispositivo: “Por tratar de clarificar lo que he hecho aquí. Tanto la pantalla como el procesador han sido reemplazados.”Con todo, es un logro bastante notable teniendo en cuenta la poca tecnología que hay en uno de esos dispositivos. Hasta el propio John Romero se sorprendió del truco de Foone. “Absolutamente increíble” tuiteó el creador del juego.