Los Audi e-tron están enviando mensajes de cambio de aceite a sus propietarios (y son autos eléctricos)

El Audi e-tron ya lleva un tiempo en el mercado. Se trata del primer SUV eléctrico de la casa, y pasado más de un año desde su lanzamiento, es normal que algunos de sus propietarios hayan podido recorrer miles de kilómetros. Lo que nadie esperaba es que el auto enviara una advertencia del cambio de aceite.



Y es que, de entre las cosas que el dueño de un auto eléctrico no debería preocuparse, está el cambio de aceite de su vehículo. Sin embargo, a Carey Trost , el dueño de un e-tron en Estados Unidos que estaba cerca de llegar a un kilometraje de 15.000 kilómetros, la consola central del EV le envió un mensaje de “inspección debida” porque e l automóvil estaba cerca de necesitar un cambio de aceite:



Y no solo Trost. Al parecer, otros propietarios en Europa también han informado de mensajes similares que les solicitan obtener un servicio que claramente no necesitan. Trost también ha comentado lo ocurrido criticando duramente a los concesionarios de automóviles:



Más allá de lo divertido por la estupidez de este error, el mismo destaca cómo las compañías automotrices tradicionales todavía no están de lleno en los BEV. ¿Por qué necesita un chequeo de mantenimiento a los 15K? Ese es un requisito antiguo de los autos a gas que llevaron al EV por defecto para que sus concesionarios puedan seguir ganando dinero con el servicio, incluso si no se necesita servicio. Saqué el manual del propietario y leí lo que Audi dice que se requiere para un servicio de 15K, y equivale a absolutamente nada (y, por cierto, el manual no menciona nada sobre el cambio de aceite ...). Con todo, estoy seguro de que me cobrarán al menos 500 dólares solo para recibir el estúpido mensaje de que deje de aparecer cada vez que me subo al auto ...