Todo lo que está mal en este accidente con un Porsche Taycan

Captura de pantalla : MattNealRacing ( Other

El Porsche Taycan es eficiente. Es poderoso. Es hermoso, espacioso, lujoso y bien hecho. Es todo lo que quieres en un coche. Entonces, ¿qué podría estar mal? puede que te preguntes después de chocar contra el patio y el techo del BMW de un vecino.



Primero, los detalles del incidente. El conductor estaba entrando en un camino de entrada en Mannington, en el Reino Unido, como informa The Sun, en una tranquila calle sin salida.



[Un] local le dijo al Sun Online: “Lo siento por el tipo. Estaba visitando a un vecino mío. “Lo escuché y fui a ofrecer ayuda para asegurarme de que estaba bien. Afortunadamente, no hubo heridos graves. “Escuché que sucedió, fue un fuerte estruendo. Estaba bastante conmocionado. Tenía algunos golpes y moretones, pero estaba bien. “Parecía un tipo realmente agradable y genuino y acababa de destrozar su nuevo Porsche”.

El video en cuestión fue publicado por una “empresa de recuperación de vehículos” anónima, como informa The Sun, pero desde entonces se ha publicado y vuelto a publicar y se ha vuelto viral. Aquí está el clip en resolución completa, subido con guasa por el campeón británico de turismos Matt Neal:



Aquí está el accidente, en el que puedes ver que el automóvil se detiene por un momento en la pendiente empinada antes de entrar en acción. Esto es lo que despertó la imaginación de TaycanForum, que se apresuró a señalar que probablemente se trataba solo de un caso en el que un conductor mezclaba el acelerador y el pedal del freno. Un usuario del foro “chicane” tenía una visión más precisa del problema:



Apuesto a que cualquier coche de mucho dinero estaba en posición de espera debido a la pendiente pronunciada, el conductor quería arrastrarlo más cuesta arriba, pero apretó el acelerador demasiado para sacarlo de la posición. El coche es realmente difícil de arrastrar cuando está en modo de espera, ya que me pasa esto todos los días, ya que estaciono en un camino estrecho y necesito acercarme mucho al coche que tengo delante.

Una vez más, nadie resultó gravemente herido en el accidente, como también informa The Daily Mail, aunque el tabloide británico señala además que “se cree que el conductor compró el Porsche Taycan de 83,000 libras solo cinco días antes del accidente de ayer”.



No puedo entrar en demasiados detalles analizando por qué ocurrió este accidente. He estado allí, he hecho eso. Puedo decir que esto resalta algunos problemas con el Taycan en sí mismo:



Es demasiado rápido. El Taycan es un superdeportivo rápido. Acelera a 100 en 2.6 segundos en el modelo Turbo S, con 750 caballos de fuerza en las cuatro ruedas. Es un auto de carreras rápido, honestamente, y mientras los conductores de autos de carrera pasan años sudando en karts y clases junior, todos con sus carreras en juego, los conductores de un Porsche Taycan simplemente reciben sus llaves y les desean lo mejor. La curva de aprendizaje no es plana, y la idea de que esto le suceda a un tipo cinco días después de ser propietario no me sorprende.



Es difícil de controlar. Bueno, probablemente sea mejor decir que es demasiado fácil de controlar. Este no es un problema específico del Taycan. Puedes mezclar sus pedales en cualquier automóvil con una automática. Aunque señalaré que los miembros del TaycanForum dicen que tienen los pedales montados más juntos de lo que están acostumbrados. Así es como se ven:



Imagen : David Tracy

También que su palanca de transmisión se ve así:



Foto : David Tracy

También es demasiado pesado. Este Taycan pesa cerca de 2.200 kilos, si no más. Es un SUV en forma de sedán. Una vez que está fuera de control, se convierte en un rinoceronte bastante grande que carga en la dirección en la que lo apuntes sin querer.



Es muy grande. El Taycan parece relativamente normal en las amplias carreteras suburbanas estadounidenses y en las carreteras alemanas. Parece realmente pequeño en las carreteras estadounidenses, donde todos conducen un F-150. En el Reino Unido, como puedes ver, es tan grande como una casa. ¿Te gustaría intentar de repente luchar contra una casa fuera de control con un par instantáneo totalmente eléctrico que se dispara desde una repisa?



Ofrece una falsa sensación de seguridad. El Taycan está equipado con todos los sistemas de seguridad modernos, activos y pasivos. Tiene de todo, desde control de crucero guiado por radar hasta estructuras absorbentes de choque integradas en el cuerpo, y una calificación de choque de cinco estrellas de Euro NCAP. Nada de eso impidió que este tipo se saliera de una cornisa. Reconsidera tu idea de un automóvil “seguro”.



¿Son estos problemas únicos del Taycan? De ningún modo, Toyota pagó 1.200 millones de dólares para poner fin a su escándalo de aceleración involuntaria. Estoy seguro de que este tipo podría haber logrado hacer algo como esto en mi Volkswagen Beetle 1974 si todo hubiera salido mal. (También estaría mucho más golpeado).



Al final, debemos tomar todo esto como un pequeño recordatorio de que ponerse al volante de un automóvil de dos toneladas es casi con certeza lo más peligroso que harás en todo el día.