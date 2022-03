Aunque 12 astronautas han caminado sobre la Luna, todavía hay muchos lugares para explorar en nuestro vecino celestial más cercano. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón ha desarrollado un módulo de aterrizaje lunar para una próxima misión que desplegará un rover desarrollado en conjunto con TakaraTomy: una compañía mejor conocida por crear los primeros juguetes Transformers.

Los robots que hacen que las series de ciencia ficción como Star Wars se sientan tan creíbles generalmente cobran vida a través de efectos visuales complicados, lo que normalmente supone una combinación de títeres o maquetas reales y robots en el set que luego se mejoran y retocan y los hacen parecer más realistas a través de gráficos de computadora en la producción. Así que por más capaz que se vea el droide esférico BB-8 en las últimas tres películas de Star Wars, enviar un diseño similar a la Luna sería problemático tan pronto como toque un terreno accidentado en el que no pudiera rodar fácilmente.

Para crear una alternativa más funcional a BB-8 que pudiera navegar fácilmente por la superficie de la Luna mientras captura fotos y videos para enviarlos a la Tierra, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, también conocida como JAXA, se asoció con algunos expertos en los campos de robótica, incluidos investigadores de la Universidad de Doshisha, Sony y Takara Tomy.

Esa última empresa parece un poco fuera de lugar en lo que se trata de la exploración espacial, ya que TakaraTomy es un conocido fabricante de juguetes con líneas de productos que incluyen juguetes basados ​​en Paw Patrol y Thomas y sus amigos, pero es más conocida como la empresa con la que Hasbro se asoció a principios de los 80 para crear la línea de juguetes Transformers, que ha sido popular entre los niños durante casi 40 años.

Transformar un robot en un automóvil y viceversa aún requiere un par de manos humanas (al menos en la mayoría de casos), pero TakaraTomy tiene mucha experiencia en lo que respecta al diseño de objetos que son capaces de convertirse en otra cosa, y la asociación con Sony y JAXA ha dado como resultado en el rover SORA-Q que puede transformarse por sí solo para manejar el circular en el terreno variable de la Luna.

Mientras que el BB-8 de Star Wars estaba a la altura de la rodilla de los personajes humanos, SORA-Q es mucho más pequeño. Mide solo 80 milímetros de ancho y pesa 250 gramos. Es aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol o de los juguetes Transformers que han deleitado a los niños y frustrado a los adultos durante décadas, y es por eso que TakaraTomy se incorporó al proyecto: la compañía no solo sabe cómo construir cosas pequeñas y livianas, sino que a lo largo de los años también ha desarrollado innumerables mecanismos para hacer que las cosas se transformen.



Originalmente programado para lanzarse en 2017 pero retrasado hasta 2022 (y posiblemente tarde aún más), SORA-Q será enviado a la Luna como parte de la misión Smart Lander for Investigating Moon (o SLIM, para abreviar) de JAXA. Si todo sale según lo planeado, un módulo de aterrizará en la superficie de la luna después de desplegar un dispositivo de comunicaciones que puede transmitir datos del robot rodante a la Tierra.

Una vez llegue a la superficie lunar, SORA-Q se transformará de una esfera a un rover con ruedas semiesféricas a cada lado y una unidad de cámara en la parte superior con lentes que miran hacia adelante y hacia atrás. Las ruedas del rover le permiten rodar sobre la mayoría de las superficies lisas como un vehículo de dos ruedas (algo así como los hoverboards que fueron tan populares hace años, aunque SORA-Q dependerá de una cola que se pliega hacia afuera para equilibrio), pero las ruedas también tienen un punto de pivote desplazado y pueden salirse de la fase, convirtiéndolas en un par de patas rechonchas que pueden trepar por terrenos irregulares y obstáculos.



No se sabe cuánto tiempo ni qué distancia podrá recorrer el pequeño rover, pero su alcance ciertamente no será tan impresionante como el de los rovers que exploran Marte. Sin embargo, una vez que sus baterías se agoten, no hay razón para que no pueda regresar al módulo de aterrizaje SLIM y aprovechar sus paneles solares para recargarse nuevamente. Lo que tampoco se sabe es si TakaraTomy podrá o no fabricar versiones de juguete de SORA-Q una vez que la misión se lance a la Luna, pero no hay duda de que los coleccionistas de Transformers harían fila durante días para agregar una réplica a sus colecciones.