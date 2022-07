Los hermanos Matt y Ross Duffer, conocidos por ser las mentes maestras de Stranger Things, no solo están trabajando en la quinta y última temporada de la exitosa y nostálgica serie, sino que ahora han fundado su propia productora, llamada Upside Down Productions, y están trabajando en varios proyectos, incluyendo una serie live action basada en el mítico manga y anime Death Note.

Sí, Death Note volverá como otro proyecto con actores reales (live action), y de nuevo de la mano de Netflix. Sin embargo, la nueva serie no tendrá ningún tipo de conexión con la película de 2017, considerada un fracaso tanto por los fanáticos de la obra original como por los críticos. Esto es una gran noticia, además, la idea de que los hermanos Duffer estén involucrados en este proyecto suena prometedora. Aunque aún no se conoce qué papel tendrán en la serie, si como directores, showrunners o simplemente com o productores, me atrevo a darle el beneficio de la duda y sentir cierto entusiasmo por este proyecto. Tendremos que esperar para conocer más detalles, incluyendo los actores y actrices que formarán parte de la serie.

Además de Death Note, la productora de los Duffer está trabajando en un spinoff de Stranger Things, que será una serie live action, y además, también está trabajando en una adaptación como obra de teatro de Stranger Things, y en una serie basada en la novela The Talisman de Stephen King.

Todavía no sabemos cuándo veremos la serie de Death Note o el spino ff de Stranger Things llegar a Netflix, pero sin duda que los Duffer estarán muy ocupados durante los pr óximos años. [vía Deadline]